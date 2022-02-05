親子行山路線｜9條短程路線4小時內完成　中午出發行完返屋企食飯

原定2月4日年初四到期的社交距離措施，一眾表列處所，如遊樂場所、體育處所也最快要到2月中後才能開放等。在有限的情況下，行山便成為了最簡單的家庭戶外活動。由於晚市禁堂食措施未完，我們綜合了戶外歷奇的教練及以及兩孩之母阿蕉媽的推介，整合了可以在數小時內完成，且適合親子樂的簡易路線，讓大家可以中午出發晚上回家食晚飯。



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80後媽媽-阿蕉媽，經常帶子女上山下海遊玩，而她的小朋友最大也只是不到8歲，而且她的推介都有親身「實戰」更具參考性。是次她推薦的港島路線最短只需一小時便完成，其中大潭水務文物徑更多是平路，適合要用到BB車的家長。

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嶺航戶外歷奇的林永傑教練提醒，不少家長都會開Google Map去找出最近路線，不過Google Map並沒有標示高度，例如路線A看似只有200米，但這200米只是直線距離，其實過程可能要行上行落，比想像中辛苦，因此他建議可以使用有等高線的地圖Apps，包括：ViewRanger、Oruxmaps以及政府推出的MyMapHK。

最後，教練強調所有隨身物品都要帶下山，例如食完的水果皮，看似是「天然」的東西，但原本不屬於這個地方的，仍會破壞生態，有部分生果核對一些雀鳥來說等同毒藥，因此所有物品都一定要帶下山再處理。

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