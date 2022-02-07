菜源切斷致新鮮蔬果售價　急凍菜可變替代品　教媽媽煮出更高營養

有中港司機入住的酒店疑出現確診新冠病毒的個案，酒店需要隔離檢疫，司機未能離開酒店運輸蔬菜，致菜源切斷。全港菜價狂飆，新鮮蔬菜價格比新年前更高，菜心價格飆升近一倍；豆苗價格升近8成，亦幾近缺貨！媽媽如不想捱貴菜，可考慮購入急凍蔬菜作為烹調的替代方案。有研究指出，急凍蔬果除了可讓人在非當造季節吃到喜歡的食物，營養價值更比新鮮蔬果高！



中港司機入住的隔離酒店疑有確診個案，酒店需求檢疫隔離，逾百名已入住的中港司機不能離開酒店，導致蔬菜來源切斷，蔬菜供應大減，全港菜價飆升，售價較農曆新年前更高！其實急凍不一定比新鮮的營養價值低，只要了解儲存和烹調方法，也能煮出營養均衡的菜式！

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處理過程保留營養

本是廚師的烹飪科學家Ali Bouzari曾在其食物科學研究中指出，急凍是保存食物營養最重要的方法，與新鮮水果相比，急凍的水果和蔬菜可以含有同樣多的維他命，有時甚至更多。北卡羅來納州立大學的人類健康植物研究所所長Mary Ann Lila解釋，除了保存維他命，冷凍是保存有助預防疾病的植物化合物的最佳方法。

購買急凍蔬果回家後，也要恰當儲存。（Getty Image）

美國農業部植物生理學家Gene Lester表示，急凍水果是在成熟的高峰期採摘的，然後在氮氣下快速冷凍和包裝，有助保留會因氧化流失的營養物質。他補充，如果在蔬菜的成熟高峰期採摘蔬菜，它們將具有最豐富的營養素，維他命和礦物質，可能比商業上的新鮮蔬菜高出10％至50％。新鮮農產品中的養分流失，是源於在非冷凍運輸和儲存過程中，暴露於氧氣而導致養分降解。

他又指，希望在農貿市場上出售的蔬菜也能在成熟時採摘，並且可以暫時保存在冷藏庫中，並於第二天早晨購買。就營養等級而言，新鮮的成熟蔬菜在營養價值方面要優於冷凍蔬菜，前提是要在一天左右的時間內食用。「經過往後四、五、七天的發展，事情已經完全不同。」

購買急凍蔬果回家後，也要恰當儲存。Gene Lester提醒，雪藏時需保持冰箱門關閉，每次打開冰箱，食品暴露在室溫的空氣中，便會開始解凍。他建議將水果和蔬菜存放在冰箱的後端，當打開門時，它們便不會局部融化，同時可在冰箱前端放入冰塊。加熱蔬菜後，可將檸檬汁擠在蔬菜上，以補充在加熱過程中流失的維他命C，並使蔬菜更有光澤，吃起來更新鮮。

資料來源：CNN

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