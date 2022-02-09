小五小六數學工作紙　學習面積計算及分數小數轉換

本港疫情嚴峻，全港學生暫停面授課堂在家上網課，為了幫助學生溫習及鞏固所學的知識，我們從網上搜羅了多個數學工作紙，讓大家可以在課後溫習，以下為小五小六程度不同主題的工作紙。(大家可按圖下載)



按圖下載小數加減工作紙：

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按圖下載小數乘除工作紙：

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按圖下載分數小數轉換工作紙：

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按圖下載分數加減工作紙：

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按圖下載分數乘除工作紙：

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按圖下載方向工作紙：

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按圖下載平方數工作紙：

按圖下載百分數工作紙：

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按圖下載面積與周界工作紙：

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🔼🔼🔼更多不同年級工作紙👉🏻👉🏻👉🏻小三小四數學工作紙 學小數角度、代數及立體圖形👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

按圖下載圓形工作紙：

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按圖下載體積工作紙：