小五小六數學工作紙　學習面積計算及分數小數轉換

本港疫情嚴峻，全港學生暫停面授課堂在家上網課，為了幫助學生溫習及鞏固所學的知識，我們從網上搜羅了多個數學工作紙，讓大家可以在課後溫習，以下為小五小六程度不同主題的工作紙。(大家可按圖下載)
按圖下載小數加減工作紙：
+19
按圖下載小數乘除工作紙：
+17
按圖下載分數小數轉換工作紙：
+13
按圖下載分數加減工作紙：
+16
🔼🔼🔼更多不同年級工作紙👉🏻👉🏻👉🏻小一小二數學工作紙 針對單雙位加減、時鐘及文字題運用👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼
按圖下載分數乘除工作紙：
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按圖下載方向工作紙：
+5
按圖下載平方數工作紙：
按圖下載百分數工作紙：
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按圖下載面積與周界工作紙：
+19
🔼🔼🔼更多不同年級工作紙👉🏻👉🏻👉🏻小三小四數學工作紙 學小數角度、代數及立體圖形👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼
按圖下載圓形工作紙：
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按圖下載體積工作紙：
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小五小六數學工作紙 學習面積計算及分數小數轉換小三小四數學工作紙 學小數角度、代數及立體圖形小一小二數學工作紙 針對單雙位加減、時鐘及文字題運用賀年物品｜環保署今起回收桃花 綠領行動2.10起全港收集利是封菜源切斷致新鮮蔬果售價飆升 急凍菜變替代品 教你煮出更高營養