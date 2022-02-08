缺席拜神儀式不獲發開工利是　「媽寶」帶媽媽返公司追討反遭解僱

農曆新年假後首個上班日，不少打工仔都會收到老闆派發「開工利是」，喻意開工大吉、工作順利。台灣有一名新人沒有出席開工拜神儀式而未能拿取「開工利是」，事後竟向老闆大發脾氣，還帶媽媽上門掟雞蛋追討，結果新年流流由開工變失業。



有在台灣經營傳統產業的網民昨（7日）在「爆料公社app-匿名公社」發文，指自己公司習慣每年正月初六都會開工拜神，員工可自由參與拜神儀式，儀式完結後就會派發開工利是，員工當日亦不用工作，拿過利是後就可回家，翌日初七才是正式開工日。

《愛回家之開心速遞》劇照

公司一位入職不足兩個月的新丁沒有參與初六拜神儀式，事主心想既然早已告知員工是自由參與，所以即使該員工沒有出席也沒當一回事。未料該新丁初七上班後，聽說到同事們有利是，就厚著面皮向事主索取，事主於是解釋要參與開工拜神才有利是，但新丁聽罷很氣憤又發脾氣，要事主封利是給他，「我轉身回辦公室，想說找個紅包袋意思意思包一下，結果他可能以為我生氣了，機車（電單車）騎了就跑了。」

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由於開工拜神利是是600台幣（約168港元），事主本來打算好來好去，包好200台幣（約56港元）的利是，待新員工回來後給他。沒想到該新員工離去後竟回家向媽媽「告狀」，又帶媽媽返回公司，其母甫見到事主即破口大罵，「說我一直壓榨他兒子連過年紅包都不給，還說我這麼沒肚量，工廠早晚倒閉。」

《愛回家之開心速遞》劇照

當時一堆員工跟該媽媽解釋，但她認定是事主針對她兒子，還在工廠門口丟了一盒雞蛋，要他來年「無運行」。眼見新丁與媽媽行徑誇張，事主決定即時解僱該員工，請會計同事算好薪資，著新丁即日開始不用來上班，此時媽媽則顯得很激動，「結果他媽開始哭，說我會遭天譴。看著這個媽媽激動的樣子，反觀那個員工全程淡定，我大概心裡有底了。」

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事主直言，開公司將近20年也是第一次遇上如此誇張的事，想到新年搞出鬧劇確實不好看，於是將利是添成600台幣（約168港元）再交給她媽媽，請她兒子另謀高就，「我們小廟真的容不下她兒子這尊大佛」。不過母子二人仍未罷休，擾攘了10分鐘才願離去，令事主十分無奈：「或許這就是年輕人口中說的媽寶吧，帶媽媽來鬧全程還一副不干他的事？我也是醉了。」

《愛回家之開心速遞》劇照

網民紛紛批評這對母子行為不要臉，直指該新員工是「極致媽寶」，「這是我出社會到現在以來，我覺得最離譜的，開工紅包原本就是有參加才有的，這真的太誇張了」、「媽寶男之開工就失業的故事」、「這對母子真是太極致了，一個超級媽寶，一個智商回到屁孩時期的吵一吵就有糖吃的行為」。