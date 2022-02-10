新世界送20萬套快速抗原檢測包予6間非牟利機構　基層家庭受惠

因應2019冠狀病毒病的第五波疫情肆虐全港，市民對病毒檢測需求甚殷，社區檢測中心輪候需時，新世界發展決定與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics合作，捐贈20萬套快速抗原檢測包，當中6間非牟利機構會率先於本月下旬，推薦及甄選服務對象及安排發放方式，屆時有需要的家長可留意有關非牟利機構的安排。



20分鐘內知結果 檢測組合準確度達 98.4%

是次免費捐贈的快速抗原檢測包共20萬套，已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新加坡等地獲相關當局認可使用。檢測者以拭子棒收集鼻腔拭子樣本，15分鐘就可得知檢測結果，無病徵下，也可檢測出樣本是否呈陽性，兒童亦可在成人協助下使用。

是次免費捐贈的快速抗原檢測包，檢測者可於15分鐘就可得知檢測結果，無病徵下，也可檢測出樣本是否呈陽性。

此外，新世界及Prenetics亦會向該6間非牟利機構，捐出50套快速檢測系統Circle HealthPod及500套一次性分子檢測組合，予有關機構的職員使用。Circle HealthPod屬快速、便攜及可重用，最快約20分鐘就可提供準確的聚合酶連鎖反應（PCR）質量結果，準確度達98.4%。

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不過要留意的事，如果是涉及強制檢測的人士，檢測包或未能獲得政府及相關部分認可，屆時可留意一下標準會否調整。因此，該批快速抗原檢測包較適合有類似病症，擔心感染影響家人的人士使用為主。

優先派發基層市民

新世界及Prenetics將於本月下旬起，將首批快速檢測包陸續捐贈予6間非牟利機構，當中包括基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會。

有關機構將因應情況自行向有需要的服務單位提供快速檢測包，如安老及護理院舍員工，以及需要定期病毒檢測的行業如清潔、保安、餐飲業的從業員，以至獨居長者及長期病患人士等，有需要的人士屆時亦可自行查詢以上非牟利機構安排務。

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