停課｜消息指全港學校暫停面授延至3.7　小六呈分試取消

第五波疫情持續，本港過去五日內四度錄得過千宗本地確診個案。有消息指，教育局將延長暫停面授課兩周，至3月7日，及取消小六呈分試，最快今日（14日）會有公布。



教育局1月27日時宣布，全港學校幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及補習社，將暫停面授課堂安排延長至2月21日，期間只有中六學生可回校進行最多半日必要的學習及評核活動，例如校本評核、模擬考試。

另外由於小六下學期呈分試以往一向在2至3月舉行，在缺乏面授及難以回校的情況下，教育評議會早前建議取消該次呈分試，只計算小五下學期和小六上學期呈分試的成績，作為影響升中派位的個別學生校內終極排名的依據。

🔼🔼🔼取消小六下學期呈分試，學生有幾大影響？👉🏻👉🏻👉🏻學界料未能復課或取消小六下學期呈分試 校長：兩類學生影響較大👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

有小學校長早前接受訪問，均表示今年取消小六學期呈分試的機會頗大。天主教領島學校李安迪校長、三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長以及將軍澳循道衛理小學林德育校長都表示，取消呈分試對於在首兩次呈分試未如理想、寄望能把握最後機會的同學來說，是頗受影響。

（資料圖片）

三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長又分享過往該校呈分試的數據，指三次呈分試只取前兩次作計算，其實大致能夠反映學生正常水平以及表現，但站在家長和學生角度來說，有一些所謂失手或者意外情況導致表現欠理想，都寄望下一次有機會提升分數，這方面實在無可奈何。

相關文章：升中派位｜學生英文差老師建議報Band2 靠4招3個月後入Band1名校