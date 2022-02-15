婆媳｜奶奶為抱孫使出陰招　迫新抱飲符水外　更曾為兒子安排二奶

長輩或都希望能盡快抱孫，台灣一名奶奶卻因兒子和新抱結婚十年仍未有動靜，偷偷求神問卜，甚至介紹其他女子予兒子認識。人妻感到非常委屈，因此在討論區上匿名發文，反問：「一直沒懷孕又不是我的錯，為甚麼都要針對我？」貼文惹來不少網民留言，認為奶奶行為恐怖，「小朋友也不敢在這環境成長吧！」



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【婆媳關係】奶奶心急想抱孫 偷燒符水加在飲品 人妻：仲搵二奶！】

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