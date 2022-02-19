減價｜一田eShop學習褲半價　萬寧屈臣氏網店買粉奶送豐富禮品

第五波疫情持續爆發，不少家庭都會改為透過網店購買所需品。最近有三個網店平台推出BB用品減價優惠，部分購物滿指定金額更享免運費送貨上門，讓爸爸媽媽可以安坐家中購買BB的必需品！



一田百貨春日BB用品展

一田百貨每年都會舉行春日BB用品展，今年一田eShop搶先集齊超過600款精選貨品供率先預訂，其中包括訓練BB五感的學習用品，更有多款針對0-3歲各個階段的BB護理產品。由即日至2月21日於eShop率先預訂，單一訂單滿$800或以上享免費送貨。另外，一田百貨(沙田/大埔/荃灣/觀塘)將於3月4日至17日舉行一田「BB五感成長之旅」春日BB展，搜羅各式各樣BB衣、食、住、行用品，更會於元朗形點I及東港城中庭設特別展場，讓各位家長更方便購買BB用品。按圖即睇精選BB用品：

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萬寧網店限定 初春BB嘉年華

萬寧網店推出初春BB嘉年華，除了有多款網店限定出位價同優惠之外，購買指定奶粉及尿片滿指定金額，更可獲贈驚喜禮品。每日都會有限定商品以出位價發售，亦有許多嬰兒用品包括衣服、用品、玩具減價。其中購買12件美贊臣Enfinitas奶粉，更加送Apple Watch series 7！按圖即睇精選BB用品：

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屈臣氏網店限定 初春BB展

屈臣氏網店亦推出初春BB展，於2月11日至24日期間購買精選嬰幼兒產品滿$1,999送價值超過$300禮品，大量母嬰產品大減價，優惠低至5折！奶粉、尿片、母嬰清潔用品都有優惠，其中買美贊臣奶粉送$800屈臣氏現金券，嬰幼兒食品更加買一送一。按圖即睇精選BB用品：

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