第5波疫情｜勞工處提醒外傭遵守限聚令　周六日將於多區巡視執法

第五波疫情持續，本港今日（18日）增3,629宗確診個案，初步確診個案更有約7,600宗。疫情嚴峻，政府自2月8日收緊疫情防控措施，限聚令由4人減至2人，不過仍有不少外傭在放假日在戶外聚集，勞工處今日再發公報，提醒外傭遵守限聚令，同時預告將於周六、日聯同多個政府部門在中區巡視執法。



政府自2月8日收緊一系列社交距離措施，將公眾地方羣組聚集的人數限制由4人減至2人，禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集，同時將違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）的定額罰款由5,000元增至10,000元，生效期至2月23日。

勞工處周六、日率多個部門於中環巡視執法

勞工處今日發出公報，提醒外傭必須遵守已收緊的社交距離措施。處方又表示將於2月19日及20日（周六、周日），聯同香港警務處、食物環境衞生署和康樂及文化事務署，在金鐘添馬公園、中環愛丁堡廣場、遮打道行人專用區、皇后像廣場等地方巡視，派發防疫宣傳單張，並以多種語言進行廣播，提醒市民遵守防疫規例。

警方2月13日曾在港島中區多個外傭聚集點巡視，期間共派發500多張防疫宣傳單張，及發出11次口頭勸喻及警告，惟有17名女子經口頭勸喻後仍在公眾地方進行多於二人的群組聚集，警方遂逐一發出定額罰款通知書。

▼2.13 警方於中環巡視並提醒市民遵守防疫規例



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外傭在屋內聚會存感染風險

第五波疫情以來，有多宗涉及外傭及其僱主、家庭成員染疫的個案，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為，雖然未能夠確定是否是外傭傳染僱主及家人，但按時間線來看就很大機會。「外傭在假期有很多活動，疫情下佢哋未必會喺街相聚，反而會有私竇如Boarding House，一間屋入面可以有10幾20個工人姐姐，基本上都唔會戴口罩，只要其中一個有事，就好容易傳染，再傳染去僱主。」

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤(圖片由受訪者提供)

徐小姐建議，如果姐姐染疫，僱主首先要準備一間有門有窗的房間讓姐姐自行隔離，並通報衛生署，要姐姐在房間內開窗通風，去洗手間後要徹底清潔消毒，「最好噴滴露，姐姐用過啲咩就噴，熱水、番梘都可以。」

若外傭堅持外出聚會，徐小姐又建議：「如果姐姐堅持外出，僱主唯一可以做嘅係叫姐姐盡量改放上晝。避免晚上的聚會，或可以讓姐姐轉平日放假。」

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