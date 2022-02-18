完約外傭檢測為陽性無法上機回鄉　原僱主拒絕接回家慘變無家可歸

第五波疫情持續，不少外傭亦「中招」，甚至把病毒傳染給僱主一家。有完約外傭在等待機位回鄉之際被檢測出陽性，無法上機返鄉，原僱主也拒絕接收外傭家居隔離，差一步外傭便需流落街頭。香港僱傭公會主席陳東風提醒僱主，外傭如因生病而被解僱有機會觸犯勞工法，「從人際關係角度，僱員生病，就把她拒之門外，令人心寒」。



第五波疫情涉及不少外傭確診，亦有不少家長反映，外傭感染後把病毒傳染給僱主家人。網傳有確診外傭被僱主趕出家門，醫院又沒有床位接收，結果外傭無家可歸。香港僱傭公會主席提醒，僱主因外傭生病而解僱的做法有機會觸犯勞工法例，以及抵觸殘疾歧視條例。他又指，以人際關係角度而言，僱主和外傭關係密切，因外傭生病而把她拒之門外，令人心寒，「將來萬一僱主有事，也會希望有人關心」。

他分享公會成員亦有遇上相似個案，一名完約外傭正準備登機回鄉，但上機前檢測發現為陽性，航空公司立即拒絕她上機，原僱主亦拒絕接收她回家隔離，差一步便要流落街頭。幸好獲該成員清空宿舍，付錢讓本身居住的外傭到其他地方居住，讓確診外傭有獨立空間隔離，並有人照顧其三餐。

外傭放假外出變感染源頭 斥條例死板

陳東風認為，政府對確診外傭的情況責無旁貸，面對疫情的變通亦很慢。很多僱主都希望外傭放假可以彈性處理，減少外傭外出和聚集的情況。可是，根據勞工法例，例假不能以薪代假，陳東風認為條例僵化令僱傭雙方都很尷尬。「如果勞工處能夠把這條例假規定，在防疫期間凍結，問題就好辦得多。」他說。

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政府：執法不再仁慈

特首林鄭月娥在今日（18日）記者會中表示，希望僱主和外傭協調放假外出的情況，減少聚集，又稱今後對限聚令的執法不再仁慈，違反二人限聚令的罰款亦已提升至一萬元。