3月1日起來港外傭可於檢疫酒店接受強檢　一文睇清第七輪酒店名單

外傭檢疫單位供不應求，在這段時期更有檢疫酒店房間被「炒黃牛」，竹篙灣檢疫中心房間亦同樣如是，價錢被炒高到2千至1萬元不等。更令僱主憤怒的是，預訂檢疫中心的房間，要一開放後馬上「鬥快」，花時間之餘又傷神。政府於2月22日宣布，於3月1日起，所有來港工作的外籍家庭傭工（外傭）均可選擇於指定檢疫設施或指定檢疫酒店接受強制檢疫，希望情況會有所改善。



麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施

本港第五波疫情嚴峻，政府因而推行社區隔離設施酒店計劃，供新冠病毒檢測結果呈陽性但徵狀輕微或無病徵的人士入住隔離。政府經檢視情況後，決定將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施。現時已入住該兩間酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，酒店會逐一聯絡受影響的人士。至於已預約於三月一日或以後入住該兩間酒店的外傭，僱主或職業介紹所需為外傭另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會獲全數退還。

指定檢疫酒店名單: 第七輪



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為外傭預訂指定檢疫設施╱酒店房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待設施╱酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住時，須提供上述文件以供查核。目前各檢疫酒店在3月1日起的房間還有不少，因此有需要的家長可盡快預約。

華大盛品酒店預約情況(截自2月22日)

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