提早放暑假恐有N班學生流失 不排除再有幼稚園結業

政府早前宣布，全港幼稚園、中小學將於三至四月「提早放暑假」，幼稚園及小學最快復活節假後恢復面授。有私立幼稚園校長指，新安排會令學前班（N班）退學人數再一步上升，不排除有幼稚園因租金問題而結業。



預計N班會再度流失人數

私營思博幼稚園校長蔡麗芳稱，擔心停課再引起私校退學及結業潮。（羅君豪攝）

教聯會理事、私立幼稚園校長蔡麗芳表示，早於一月時，政府宣佈停止面授時，已有一定數目的N班學生退學。她直言：「家長幫小朋友報N班，更多是想買『環境』，一來很多公共遊樂設施關閉，或衛生一定不及私立幼稚園整潔，而且N班的小朋友的確是以玩樂為主。一個實體及衛生、有老師照顧的玩樂空間，才是家長重視的。」因此，不能回校面授已流失了很大部分的學生，蔡校長更指，目前不少幼稚園的N班學生流失了約一半至三分二左右。

而在一月份沒有退學的N班學生，蔡校長分析他們的家長主要抱持兩種心態，一是希望在原有學校升讀的家長；二是「睇定啲先」的家長。新安排下，「睇定啲先」的家長或會看清疫情難在短時間內緩和，令這批家長也萌生退學的打算，令N班退學人數再一步上升。

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不排除有幼稚園結業 這幾類情況更普遍

在學校收入減少的情況下，不少幼稚園也在「捱」貴租，蔡校長指，一些業主原先因體恤而略減的租金，現時也取消寬減。在第五波疫情的衝擊下，不排除有幼稚園結業，要視乎個別情況，看看背後的校董會或持份者的支持而決定。蔡校長認為，若遇上問題，一些開設多校的機構或選擇結束營運生源較少的學校；同時校舍較舊、規模較小的幼稚園也更難熬過逆境。

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外籍教師流失

在近年的疫情下，直資或私立的中、小學也出現外籍教師流失情況，蔡校長直言是整個業界面對的問題。一般外籍教師會在暑假回到自己國家，新學年再回港授課。「提早放暑假」令外籍教師始料不及，來不及買機票，生活規律受到影響，索性離職。現時，不少學校的外藉教師都由「回流」華裔取代。