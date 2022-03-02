多間超市人龍排到門外　最多人竟然掃呢樣　教你用1個鐘買齊3日餸

政府擬推行全民強制檢測，不少市民憂慮當局會實施禁足，紛紛到超市和街市等搶購糧食。適逢今日為「AEON周三特價日」，吸引大批市民前往掃貨，排隊付款更出現長長人龍。記者今早(2日)在九龍城廣場AEON拍得照片，發現超市內部分貨架空空如也，現場秩序尚可，但仍有人打尖的情況，而當中最多人搶購的食物竟然是.....

攝影：許珞珩



記者發現不少市民也攜帶購物車前往超市，當中最多人搶購的是竟然是薯片，有其他在現場購物的人看到也笑指：「咁食法冇病都變喉嚨痛！」而凍肉、麵食、壽司、牛奶、豆漿、水餃等亦是市民購買之選。有香港食品委員會主席吳永恩今早（2日）於港台節目《千禧年代》強調現時情況與供應無關，整體上貨品供應都充足，只是市民一窩蜂搶購造成「惡性消費」，縱使新鮮豬肉因屠房有感染個案而一度受影響，但亦有冰鮮豬肉可以彌補；蔬菜供應亦回復至九成。他表示，現時是市民擔心禁足令而囤積、搶購並無必要。

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3日去一次1小時購物清單

育有兩子的楊太當了全職媽媽超過18年，因為丈夫上班，在沒有長老及外傭協助下，既要打理家頭細務，也要「一打二 」，縱使未有疫情，她已習慣用一小時買齊3日的餸材，她說:「不要說居住的大廈是否突然被圍封，單是兩兄弟在家上網課，要抽個時間外出也不易，一個鐘對我來說已足夠。每次買餸都有必買食材，要考慮可以長時間貯存不變壞、可以配搭不同食材及有多種煮法、而且小朋友又喜歡吃的為首要購買條件。」

1.冰鮮及需要冷藏食物

由於雪櫃容量有限，特別是冰格，所以盡量要選擇煮法多樣化的肉類，但小朋友喜歡的食材更是首要購買考慮。

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2.存放時間較長的蔬菜水果

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3.乾貨及主食

為節省時間在市場轉來轉去，1小時購物清單可分成冰鮮及需要冷藏食物、蔬菜水果、乾貨、主食、調味、保健等幾個類別，因為相關貨物都會擺放在貨架的左右附近，預先想好或記低要買的物件，一併入手會快好多。

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4.調味料及保健飲品

另外，家人健康也是重要的考慮因素，楊太指由於小朋友喜歡吃煎炸食物，而且體質多燥熱，故建議入手煲湯、焗茶等材料；如果忙起上來沒時間煲湯水，也入手幾支涼茶，小朋友一熱氣就更加易病，加上他們都會吃零食，又不可以因為怕熱氣完全不讓他們吃，所以清熱滋潤的飲品都要買定，當然注意一下成份表，要足料，少防腐劑，有效期不應過長為佳。」

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