8歲及4歲確診女童病逝　二人均有病患、已接種一針科興疫苗

再多2宗確診兒童離世，分別為8歲及4歲女童，二人在2月已接種一針科興疫苗。8歲女童今晨被發現不省人事，家人及救護員均有進行急救，送到瑪麗醫院搶救後不治。4歲女童在凌晨出現反應緩慢、嘔吐，被送到瑪麗醫院時一度心臟停頓，核酸檢測為陽性，皆今早再次心臟停頓，搶救後不治。



2名確診女童均於瑪麗醫院離世。(資料圖片)

今日（7日），衛生署及醫管局疫情記者會中再公布2宗確診兒童離世個案。一名8歲女童患有甲狀腺疾病，昨日（6日）出現發燒和頭痛，經快速測驗呈陽性反應，到私家醫院就醫後獲藥物回家。今晨7時左右被家人發現昏迷，家人有進行急救，救護車上亦有進行心肺復甦，7時半抵瑪麗醫院，延至8時28分不治。資料指，女童於2月19日曾接種一劑科興疫苗。

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4歲女兒則患有先天心臟病，在凌晨2時左右出現反應緩慢、嘔吐，送抵瑪麗醫院後心臟一度停頓，經心肺復甦後恢復心跳。經核酸檢測後呈陽性，轉到兒童深切治療部留醫。惜今晨8時左右再次心臟停頓，搶救後不治。資料指，女童於2月24日已接種一劑科興疫苗。

醫管局指，目前有388名0至11歲確診兒童留醫，當務之急是盡快提升兒童疫苗的接種率。

確診患者居家隔離注意事項

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