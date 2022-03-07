疫情上網課睇新聞　新世界捐贈數據卡　2500基層長者及學童受惠

在疫情下，家庭對網絡的需求也增加，不但要時刻掌握疫情相關新聞及資訊，小朋友的網上學習、娛樂都離不開互聯網。不過對於部分基層家庭來說，上網費在疫情下是百上加斤的經濟負擔，故新世界發展與3香港合作，於本月初把一批5GB數據卡捐贈予香港基督教女青年會、香港社區組織協會、基督教香港信義會社會服務部、救世軍及聖雅各福群會。



SIM卡捐贈五機構 料2500名基層受惠

（受訪者提供）

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上述5間非牟利機構會把SIM卡轉贈予有需要人士，預料有2500名基層長者及學童受惠，尤其是中小學及幼稚園因應疫情而開始於今日（3月7日）提早放暑假，數據卡正好讓他們在家「停課不停學」，有充足的數據及可靠網絡，學習有用的課外知識。

家中長者同樣對網絡有需求

而獨居長者礙於疫情嚴峻，不敢外出，數據卡可讓他們不致與家人及社區斷絕連繫。救世軍社會服務部市場及業務發展經理何美儀表示：「感謝新世界捐贈數據卡，讓獨居長者可在疫情下，透過視像與社工及家人見面，接收疫情資訊，與社區保持聯繫。」她又指中心提供網上復康運動班，即使長者未能出門，亦能在家中做簡單運動。

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