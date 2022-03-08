海洋公園推免費網上魔術初體驗班　1,800名額即日接受報名

隨著疫情惡化，不少家庭已習慣足不出戶的抗疫生活，惟獨小朋友需要更多的新鮮感，並通的網上資源已不能滿足他們。有見及此，海洋公園將於三至四月推出一系列趣味十足的網上學習活動，，內容結合大自然、環保生活、魔術和感官探索等元素，讓小朋友即使留家抗疫仍可善用暑假時間。



1800名額先到先得

海洋公園最先公開的網上學習活動是網上魔術初體驗（適合五至八歲小朋友），內容包括專業魔術師將教授小朋友以日常生活的廢物為道具表演戲法，讓他們鍛鍊手部小肌肉，同時喚起他們對這種表演藝術的興趣。教育大使更會透過即時投票與小朋友互動，讓他們學習有趣的動物知識。活動今日起接受報名（可按此報名），詳情如下：

海洋公園推出YouTube教育頻道

除了網上活動外，家長也可以留意「小紅熊 Redd’s Nature Play Party」YouTube教育頻道，當中小紅熊會每星期上傳探索紀錄，帶大家遊遍海洋公園。如果想給小朋友一些挑戰，小朋友可以根據每一集的題目拍攝短片分享自己的發現，並以WhatsApp傳送給教育大使，獲選的片段會在其後集數中播放。

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