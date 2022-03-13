夫妻感情｜老公寧自慰不做愛也很無奈？性愛導師分享現代人感情觀

撰文：深圳微時光
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面相白淨，戴着一副黑框眼鏡，聲音輕柔，任何人只要跟他聊上幾句，都會對他產生親近感。

2015年前，蕉叔的職業是記者，這和他形象的確十分貼合。但眼下，坐在這個60平的大廳裏，我們談論的不是社會熱點，而是男女的牀榻之事，性關係、性技巧、海王（編：即擁有許多曖昧對象的男性）、以及出軌。

作為一名性愛導師，蕉叔熟稔青年男女在牀榻上的難言之隱，也了解他們在性經歷中遭遇的痛苦和壓抑；更透過性關係上的衝突，看到婚姻裏難解的心結。

在蕉叔看來，性是創造親密感的來源，也是本能的愉悦，每個人都應該享受其中，無所束縛。

他希望，每個前來的人，最後都能勇敢地談論性，表達在性關係裏自己的脆弱，更加真實的面對和接納自己。

以下是他的自述。

蕉叔與由他所舉辦的工作坊：（按圖了解）

「性愛這件事還需要教嗎？」

我從事這一行因為一場講座。

當時我還是記者，輔修了心理學，2015年的時候，剛好有個美國的性學家來深圳開講座，我覺得蠻有意思，就去聽了。

當時在講課的時候，他有個問題令我印象深刻：大家覺得中國人有沒有性問題？很多人都笑了，都說肯定有啊，接着老師又問：那大家都是去哪裏尋求幫助呢？

這一問，全場都沒話說了。

在美國有性治療師、性諮詢師這樣的角色，通過性方面的問題，去治療患者背後的心理隱疾。

在美國有性治療師、性諮詢師這樣的角色，通過性方面的問題，去協助人去面對一些身心議題。

但在國內，這類問題只能去醫院，而醫生的幫助手段其實也有侷限性，更多的是針對器質性的病變，因為心理焦慮、關係緊張或者性的羞恥等問題，醫生也沒有太多辦法。

而且，醫院會診的時間很短，哪有時間去探究你身心受到什麼創傷。

那次講座是個契機，讓我對性治療師這個職業產生興趣，自己本身也是老司機，聚會喜歡開開車，對這方面還蠻開放的。

我一邊準備心理諮詢師的考試，一邊在公眾號上發些文章，第一篇就叫《如何做一個優雅的擼sir》，是講關於如何自慰的。

當時申請了一個小號，把這篇文章各種微信群，看看大家反應。有些人說挺有意思，還有些人說「這種發黃文的都應踢掉」（笑）；後面我還問了一個同事，問他有沒有看這篇，結果他回了句「你是說那篇很噁心的文章嗎？」。聽完之後我的心拔涼拔涼的。

不過除了牴觸，也收穫了其他驚喜。

一些人會在後台諮詢，問為什麼我不能勃起，不能高潮，到底是出了什麼原因；也有人會分享自己最私密的性經歷，訴說在其中受到的傷害。甚至我有些高中同學也來諮詢了，我用的是工作號，他們不知道是誰。等我在朋友圈表明身份之後，他們都集體害羞了哈哈。

一開始做這個公眾號，純粹是為了公益，後來越來越多人加我微信，每天回覆個不停，有次有個人聊完之後，給我打賞了六塊六毛六，拿到人生中第一筆諮詢費，我突然萌生一個念頭：是不是可以把它當成一個事業來做？

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2016年的時候，我辭去了報社的工作，全職投入到這個職業裏。朋友聽到我在做性諮詢這個事，一臉不解，「性愛這件事還需要教嗎？」他們覺得我就是在騙錢割韭菜，還說就是為了滿足自己的淫念。

事實上，很多人在性上都會有自己的困擾——性慾不高、勃起困難、乾澀疼痛，無性婚姻，出軌離婚等，怎麼能說這件事不需要協助呢？

性是需要被談論，並且誠實去面對的事情。

當我們耐受住羞恥和不安，真誠地了解它的時候，並沒有我們想象中那麼可怕。在講述的時候，聽眾也能感覺到性的美好和趣味。

你不能坦然地面對性，也就無法直視真實的生活。

「性是一面鏡子」

城市的節奏，也會影響人們對性愛的態度。

像深圳這樣的大城市，工作節奏非常快，人們對於性愛也會更加「速食化」，或者說，我們把工作中效率化的慣性，也帶到了性關係了。

比如愛撫這件事，很多人容易匆匆了事，仔細地去感受伴侶的肌膚和肢體的人，越來越少；也變得更加不專注。

在大城市，人都像機器一樣工作，強調效率，空閒的時間越來越碎片化，越越來越少有整塊的時間去享受性愛。而且好的性愛確實要花費精力和耐心，大城市的人更願意去尋求更高效率的渠道去消解壓力，比如說遊戲或者短視頻。

沒有親密的身體接觸，也就難有深度穩定的關係，這是很多現代人面臨親密關係困難的原因之一。

另一方面，在深圳，大家的性觀念也更加多元化，脱離了熟人社會，有更多的機會去探索多元的性關係——不僅僅是一對一，而是一對多，臨時性關係等等。

性甚至也可以獨自去完成，不需要藉助他人。

大家都說深圳女孩很獨立，在性上其實也是（哈哈），很多女生會買情趣用品來獲得性愉悦，我自己滿足自己，不一定要建立在別人身上。

當自己的情慾被喚醒之後，對性也會越敢表達，對性的羞恥感開始剝落。

不過，儘管性上大家都在不斷解放，性自尊依然是比較低的。

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所謂性自尊，大意是指一個人在多大程度上接納自己的情慾和性表現。男性容易生焦慮自己性器官尺寸，性愛時長，女性焦慮身材或者性反應等。

其實大家不應被一個標準束縛住，只要你感到愉悦，一分鐘，幾秒都行。

我們有一節叫情慾覺醒課，會讓學員給自己的性器官拍照、命名、繪畫、寫信，目的就是讓人慢慢地了解和接納自己的性器官和身體。

在性裏，沒有任何標準，只有你能去定義它。

透過性，你也能看到一些婚姻裏的問題。

我們有關係經營的諮詢，記得有對夫妻，結婚一年了，丈夫有一定性功能障礙，夫妻的性生活不太和諧。

然後有天，她發現對方在自慰，既傷心又難過，「為什麼他寧願自慰也不想和我做?」「是不是不愛我？」

丈夫對這件事也一直沉默，不表達，矛盾越來越大。

來這邊諮詢後，妻子才知道，丈夫其實承受了很大的壓力，他總是擔心自己表現不好，不能滿足對方，覺得作為男人，完全抬不起頭，自慰就是一種焦慮的宣泄。

有些時候，伴侶在性上很難做到坦誠——比如女性沒有被滿足的時候，她不會跟丈夫說的，擔心會傷害他的自尊，這導致男性覺得自己很「行」，而對方並沒有享受；

或者說有些男性存在性功能障礙，他們往往會感覺很挫敗，覺得自己不值得被愛，但這種感受也不會對自己妻子訴說，認為是一件非常丟臉的事。

性關係裏的疏遠，代表生活中也是疏遠的。

這對夫妻就是很好的例子。在平時的生活裏，兩個人很少表達愛意，缺少言語互動和肢體上接觸，親吻和擁抱基本沒有。

好的性是建立在親密關係上的，生活中彼此是隔閡的， 在性上也很難去交融。

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「越出軌越空虛」

大部分前來諮詢的，很多都跟出軌有關。

一談到性，出軌就是繞不開的話題，對於不忠的態度，大多也都是在道德上的譴責。

但常常讓人困惑的是，出軌的人，很多都是道德感極高的人。

他們在工作上是很好的領導，懂得體恤下屬；是好父親，時刻關注孩子的成長；也是好丈夫，這裏的好指的不是性，而是在日常生活裏，他總是記得伴侶的生日和周年紀念日，送上禮物。

既然所有方面都這麼完美，為什麼就是在牀上控制不住自己？是因為情慾確實比較想象中的複雜，且不容易控制。

比如，越是注重外在完美的人，承受的壓力越大，需要一個釋放壓力的出口，有些人就會選擇了性。

但出軌後又會產生強烈的自責感和罪惡感，無法接納自己。

只是這種感受不會讓這個行為停止，反而會越陷越深，最終對關係產生巨大的破壞以及對自我的懷疑。

我有不少來訪，自稱自己為「海王」，控制不了自己與多人發生性關係，會「懷疑自己有病」，感到非常痛苦。

另外一方面，這些無法停下來更多是一種強迫性行為。這其中有更深的需求，比如，有些人需要通過性接觸來排解他的孤獨感和虛無感。

很多來訪者會說，自己在頻繁的性伴侶替換中，其實最享受的，未必是肉慾，而是躺在牀上，聊天聊到半夜。

這種放鬆下來的坦露真心，這會讓自己感到「鮮活」與被喜歡的感覺。

但一旦種情感期待落空，人就會焦躁，不斷地尋找新鮮的肉體，有些人中午約完下午約，越約越空虛，以至於到後期對性提不起半點興趣。

我們要做的是，不是把他變成一個不亂搞的人，而是讓他真實地面對和接納自己，最終他如何選擇，是他的自由。尋求幫助的人，首先尋求的，是接納。

很多人會問我，現在出軌的人那麼多，還玩SM，是不是說明現在已經性解放了？

每個人對於性解放的定義可能是不同的。在我看來，真正的性解放不是尺度大，而是大家對性的涵容度增加。

包容各種性的存在，可以一對一，一對多，可以男男，可以女女，也可以無性。

這其中也包括不性愛的自由 ，婚前沒有性行為的自由，各取所愛的自由。

但現在很多人對性的觀點是非常單一的，只要發現不同的性想法、性感受和性關係樣貌 ，就要打壓，封殺或以各種方式懲罰。不允許更多元的性樣貌出現。這種狀態，很難說是足夠開放的。

我希望來到這的人，無論出於什麼期待，都可以被充分地接納 。可以是拓展性認知，學習性技巧，解決關係矛盾，或者療愈性創傷，每個人都可以在這個安全的性氛圍裏探索、玩耍、創造。

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