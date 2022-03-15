烏克蘭局勢｜孕婦遭炮擊　不忍醫生保大不保小　結局卻是更為悲哀

3月10日烏克蘭馬力波一家婦幼醫院遭受到俄軍轟炸，當時孕婦、病童滿身鮮血倉皇逃生的畫面，讓各界相當震驚，如今轉院的傷者們當中，被醫護證實出現母子雙亡的不幸。



（圖片經處理）擔架上的孕婦，渾身是血。（AP）

遭受到俄軍無情轟炸的馬力波婦幼醫院，不少孕婦與病童皆遭受到砲彈的波及。當地軍人與民眾組織起救援隊，向這些傷者及時伸出援手，並緊急轉往附近醫院救治。

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烏克蘭孕婦爆血臉色慘白，轉院後仍回天乏術

從美聯社記者回傳現場拍到的照片中看到，一名孕婦在5名烏克蘭急救人員的幫助下，從醫院的殘垣斷瓦中被擔架抬了出來。那時她已經身受重傷，鮮血直流，面色十分慘白。

到達附近醫院時，外科醫師發現孕婦的臀部在襲擊中被壓碎，盆骨也已經脫落，情況相當危急，無奈之下只能做出剖腹引產的決定，而關鍵時刻，醫護也認為必須做出「保大不保小」的抉擇，才能保住孕婦的命。

但天下哪有一個媽媽可以捨得自己肚中的寶貝就這樣離開，報導稱，當孕婦知道自己可能會失去孩子時，大聲地哭求醫護人員不要救她，讓她可以跟寶寶在一起。

醫師通過剖腹產將寶寶接生出來時，發現孩子早已沒有生命跡象，因此他們只能將注意力集中在媽媽身上，不幸的是儘管醫護人員全力搶救，媽媽仍在30分鐘後宣告不治。

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俄軍違反人道主義，醫護人員早已哭到沒有淚水

看到這一景象，平日面對生死訓練有素的醫護人員，再也止不住戰爭發生以來的衝擊，嚎啕大哭了起來，有人更是雙眼無神的早已哭到沒有淚水⋯⋯

比較幸運的孕婦生還者，還原當時空襲的狀況，她表示一瞬間玻璃、窗戶和牆壁全都炸開了，大家都還躺在病房裡根本來不及逃生，完全不知道發生了什麼事。

大腹便便的婦女們滿臉是血，扛著行李踏過碎石遍佈的醫院階梯，一張又一張的現場照片，看得令人壓抑到窒息。而這些訊息也將寫進歷史，讓後人永遠警惕，戰爭帶來的只有無盡的傷痛。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：烏克蘭孕婦遭俄軍轟炸，醫：媽媽聽到保大不保小，痛不欲生，搶救後仍母子雙亡】