疫情留家媽媽為子女淘寶購AI美術堂網課　包材料平均每堂$20

自政府宣布提早放暑假後，疫情便一直反反覆覆，未見好轉。不少小朋友更是長期在家抗疫，有家長看見小朋友整天百無聊賴，因此求救萬能的淘寶，想不到還真有各式不同的AI網課，部分課堂更會附送材料送到香港，在表面上看來性價比相當高，不過內容上又如何呢?



淘寶興起網課計劃

由於疫情關係，家長也好、學校也好，都不想給予太大壓力小朋友，因此最受香港媽媽推介的淘寶課程是美術類相關，讓小朋友畫畫、做小手工，打發在家抗疫的時間，同時有所得著。

而這類淘寶課堂的運作模式相當簡單，其實說穿了就是一堆教學影片集，家長購買後，賣家便會給家長一條雲端連結及寄送材料包，家長可自行安排小朋友上課。不過亦有家長反應，由於不少課堂用及的是「百度」或其他內地服務雲端，有時需要有內地手機號碼作認證，建議購買前先查詢賣家或找有內地手機號碼的朋友幫忙。

80堂教學+材料 只需$330

至於淘寶這類網課的價錢及服務到底如何，參考其中一間最多家長推薦的店家，他們提供3至8歲的美術網課，80堂影片的價錢為人民幣268元，即約港幣330元。購買後，家長會收到80堂課的雲端連結，可等收到材料包後，自行安排小朋友上課。

小朋友上課後作品



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半年的材料包亦十分豐富，有各式畫具及畫紙、黏土、色盤、剪刀、印章等等。不過目前因疫情關係，不少類似的網課店未能物流材料到港，有興趣的家長要與賣家溝通了解情況。

總括而言，對商家來說，只需拍攝一次影片，配上材料便可以無限次發售。不過由於課程內容家長無法事先得知，而且語言上大多是普通話，幸好不少店家也可提供免費試堂，建議家長體驗後再自行決定是否購買。

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即看材料包質量



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