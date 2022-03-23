香港兒童國際電影節改以網上形式放映　7套新戲網上免費睇

一年一度的香港兒童國際電影節，來到今年已是第6屆，鑑於第五波新冠疫情持續嚴峻，今年將改成以《KIFF 2022 Online》網上形式放映，於4月10日至17日免費播放7大部來自全球不同地區的兒童電影。



香港兒童國際電影節於2017年首辦，為小朋友及青少年搜羅來自不同國家及富有意義的精彩電影。KIFF深信電影作為一個具豐富文化及藝術底蘊的媒介，對兒童及青少年的思維發展幫助良多，透過為兒童及青少年提供欣賞及討論不同種類電影的機會，豐富他們對文化、藝術及創意媒體的了解，通過「閱讀」電影故事，拓寬他們對世界的想像，從而培養他們的自由思想及創意。

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第6屆香港兒童國際電影節改以《KIFF 2022 Online》 網上形式放映，家長不用預先登記，「影片網站」及「映後分享」連結將會在活動期間開放。

按圖即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻《KIFF 2022 Online》 網上放映 電影資料：

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第6屆香港兒童國際電影節《KIFF 2022 Online Movie》詳細資料:

網上放映日期： 2022年 4 月 10日 至 4月 17日

網址：https://www.kiff.asia/kiff2022online

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