消費券商場優惠｜全港多個商場推購物優惠　有商場回贈率高達100%

第二輪消費券將於4月發放，有不少商場率先推出消費券優惠，讓大家使用消費券購物時享有雙重優惠，媽媽們要買所需物品記得留意這些商場，用盡優惠！

（資料持續更新）



新城市廣場

新城市廣場為配合政府4月份發放的消費券計劃，推出「春日消費券獎賞」，派逾$1,000萬商場電子禮券，市民只需透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達$4,380，電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別。新城市廣場亦聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿$500或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，當中包括$2,000新地商場現金券、價值$2,980 OgawaO.M.G 足部按摩器、價值$2,680 Ogawa 揉揉肩、價值$800 Calvin Klein手錶、 $50 Francfranc禮券、$20一田 禮券等等。

新城市廣場為配合政府4月份發放的消費券計劃，推出「春日消費券獎賞」，派逾$1,000萬商場電子禮券。（新城市廣場圖片）

另外，市民只需透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物，即可享新城市廣場美食多重賞，三重優惠門檻低至$100，更可與場內食肆推出外賣自取優惠同時使用，希望減輕市民外出用膳負擔。

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海港城

海港城於 3 月 30 日起推出全新活動「TODAY BEST OFFER」，每日送上限時限量快閃驚喜優惠，當中包括買一送一、低至一折精選商品等。顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情，即掃即享。

海港城於 3 月 30 日起推出全新活動「TODAY BEST OFFER」。（海港城圖片）

除了「TODAY BEST OFFER」外，只要於同日滿指定金額，即可同時參加海港城全新 REWARDING EVERY DAY 優惠券獎賞，逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取 HK$15,000 優惠券。 優惠券可於超過 350 間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至 67 折 及餐飲半價優惠，當中不乏新加入的參與商戶，以及推出外賣餐單的新餐廳。

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荃灣廣場

荃灣廣場由4月2日至5月2日推出消費多重賞，市民凡透過任何電子貨幣消費(包括消費券四大平台)購物，即可享高達HK$2,400 獎賞! 優惠涵蓋餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居佈置各大範疇。

朗豪坊

朗豪坊於4月21日起至5月20日推出《朗豪坊 #幫你埋單》，LP CLUB 會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿HK$200，即賞朗豪坊商場HK$200現金禮券，可以於過百間非食肆商舖使用，變相 #幫你埋單 兼滿足你的購買慾；而於零售商舖消費滿HK$500或HK$1,000，即賞10%餐飲回贈，即HK$50或HK$100現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以真正當錢使兼即賺即用，每日名額有限，先到先得，換完即止。

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新地12大商場

新地12大商場 （東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）由3月31日起至4月30日期間，推出升級 「消費券賞上賞」，The Point會員以4大指定電子消費券支付工具於指定商場消費滿指定金額，最高可獲贈HK$12,000禮券及禮品 ，回贈率最高可達100%。

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