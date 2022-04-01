家居安全｜醫生稱曾遇小孩綠豆塞鼻　家長延診幾天　粒豆已在發芽

學齡前的幼童容易將物品往「有洞的」口鼻耳塞，台灣兒科醫生楊為傑早前分享，近幾年清除過不少鼻子及耳朵異物，聽過最慘烈的是鼻孔塞綠豆，過了好幾天才處理，讓人驚訝的是「綠豆都快發芽了」。據家長轉述，孩子在醫院急診狂流血，花了1個多小時才清乾淨。



兒科醫生楊為傑近日在Facebook專頁《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》指出，前幾天一名3歲孩童來看診，媽媽表示「鼻子裏有反光」，檢查清出一顆白色的小珠珠。然而這樣的病例層出不窮，他接着說這幾年自己清除過不少鼻子和耳朵的「異物」，有的弄不出來，只能轉往大醫院。

楊為傑接着說，聽過最慘烈的事件，是孩子往鼻孔裏塞了一顆綠豆，但都沒說，因此家人拖了好幾天才得知，「綠豆都快發芽了，整棵綠豆變得很軟爛跟裂開」。當時在醫院急診清了1個多小時，且還流了很多血。他也提醒家長，家有幼兒時一些零碎的物品務必留意，雖然難以理解，但孩子真的會將各式各樣的異物往耳朵及鼻子塞。

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許多家長看完都捏把冷汗，也紛紛留言分享：

．「我兒子曾經把MM巧克力塞進鼻腔⋯我自己用洗鼻液＋吸鼻機取出，真的防不勝防」

．「我哥小時候塞過骰子，我真的印象深刻」

．「我女兒有過塞圖釘進鼻腔…過約兩個禮拜她自己擤鼻子把圖釘噴出來才被我發現」

．「我看過急診處理塞樂高的」



兒科急診醫生吳昌騰也曾在粉專《來講兒科急診的543》指出，一名孩童將「鈕扣電池」塞進鼻子裏，雖然最後立即將鈕扣電池取出，但仍有後續併發症的疑慮。曾經就有小孩因為2個鼻孔各塞了一顆鈕扣電池，導致2個鼻孔都換成人工鼻。

美國醫院的急診室有一項研究統計，從1997到2010年，估計有40,400名兒童（＜13歲）因為電池造成相關的傷害來急診室就醫，其中10％的病童需要住院治療，而有14人死亡（其中有12人是鈕扣電池造成的）。

吳昌騰提醒家長，若發現小孩誤將鈕扣電池放進鼻子，應立即取出，以防止鼻中隔穿孔或鼻腔狹窄等後遺症。他強調，若家中有年幼的小孩，一定要將細小東西收好，以免誤食。

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