《反起跑缐聯盟》帶出育兒問題 快樂培育 VS 力爭上游你點睇？

不管你已為人父母或計劃在不久將來生育，電視劇 《反起跑缐聯盟》 都是你的寫照。它以幽默方式展示家長們的生活經驗和抱有的教育理念，以及大家每日面對的育兒問題。

【作者：親沚媽媽】



故事圍繞著一群幼稚園家長，他們對培育孩子持不同看法。被標籤為「怪獸家長」或「虎媽虎爸」的父母認為，他們應改革幼稚園課程，確保子女能充分掌握入讀名小的知識和技能；另一類父母則傾向「較快樂」的培育方式，提倡與孩子們更愉快、更自然地一起成長。從事教育工作多年的我，無論在研究和教學時都面對劇中所提出的教育問題，加上自己是三子之母，能夠在劇中看見自己和其他家長的育兒方法，自然有所共鳴。現在就讓我和大家逐一探討不同的育兒方式。

贏在起跑線上？

+ 31

要培育孩子的某一項強項，開始越早成效越高 – 這就是「贏在起跑線上」的概念。家長會盡力透過孩子所參與的所有活動找出其強項，而為了要在最短時間內取得最佳成績，他們傾向強行為孩子報讀無數課程和培訓活動，加快學習進度以早日看見成果。有人或會認為，這些「怪獸家長」似乎將孩子的成敗視為個人的榮辱。

那麼，這種育兒方法是錯的嗎？父母真的如怪獸般可怕，而不是出於對子女的愛？另一方面，對於不想孩子「贏」在起跑線上的家長，莫非追求名利和權力不是其育兒目標？如果他們並非要讓子女贏得讚賞和入讀名校，那麼他們會如何引導子女定立目標，發展興趣、能力和天賦？

我既是教育工作者亦是母親，所以我覺得不論立場和育兒方法，每位家長的內心深處都明瞭，我們為孩子所做的一切都是善意的。當「贏在起跑線上」的文化不斷被推廣和渲染，部分家長或會心動，但我認為這兩大類家長的主要分歧，是如何在整場比賽中對「贏」作出定義。

名次重要嗎？

當大家都在幫助子女發掘強項，「贏」的定義是否建基於孩子們之間的排名先後？說白一點，「贏」是否代表在比賽中你的子女是唯一得勝者？例如，當你的孩子和許多其他孩子在比賽中一同獲奬，即所謂的「豬肉奬」，你會感到不快還是滿意？又例如，當你的女兒在數學考試中得 90 分，你會欣慰不已; 但如果其他同學也考獲90分甚至更高分，你會否沒那麼高興？ 即使有無數證據顯示，一個人長遠的學業和事業成就，貴乎擁有仁善之心 (Grant, 2014)，在日常生活中，我們卻觀察到許多父母是過分關注自己孩子的成就，忽略了培養他們的同情心、同理心和善良這些美德。

如果父母可以不計較名次或獎項而與孩子分享喜悅，這意味著你的成功感是建基於孩子在學習過程中所獲取的快樂、所培養的美德和所建立的友誼。

催谷衝刺 vs 順其自然

強尼與劇中囡囡鏡頭後都玩得好開心。

如果你是家長，你一定曾經與孩子參加過親子運動會。在幼稚園的階段，大多數父母會讓孩子自由和隨意奔跑，享受蹦蹦跳跳的樂趣，盡情「放電」，並且期望孩子能隨著年齡增長而發展出更強壯的肌肉，屆時便可按照他們的能力，引導他們調整步速，繼而鍛鍊跑步技巧。可是，你會同時發現某些孩子明顯表現較好，跑得快之餘跑姿亦更正確。你會認為這些孩子並非「天生的」短跑運動員，他們的父母一定在事前給予一些技巧訓練。這群父母可能跟主張隨意跑的家長一樣，希望孩子享受各類運動和活動的樂趣，而這些運動和活動正正需要和強調短跑衝刺，例如足球和捉迷藏。然而，如果父母給予孩子短跑訓練，是為了激發他們爭勝之心或學習接受失敗，恐怕孩子年紀尚小，未能掌握箇中道理。

天生的競爭環境有助孩子認識現實，例如兄弟姊妹之間總有人學業成績較佳，朋友之間總有人閱讀能力較高。我曾經看過這一節聖經經文：『你們豈不知道在賽跑場上，只有一人獲獎嗎？你們應該以能夠獲獎的跑步方式去參賽（格林多前書 9:24）。』這節經文是將信仰比喻運動場上的賽跑 – 信眾是參賽的運動員，「福音傳道」是賽跑的目標。在比賽中，信眾要全力以赴、全神貫注，在傳揚福音時亦應如此。如果將這個道理套用於育兒的範疇裡，「贏」便可詮釋為家長與孩子所表現出的努力和付出，而每位參賽者都可通過不同的方式，在比賽中勝出並有所收穫。

強尼在《反起跑線聯盟》是一名好老公、好爸爸。（劇照）

培育孩子是一個漫長的過程，要樂在其中關鍵是懂得適時運用快、慢步速。因此，我們必須時刻提醒自己，過度鞭策和催谷只會對孩子造成傷害。正如我國的儒家學者孟子所說：「必有事焉而勿正，心勿忘，勿助長也。」

令人驚訝的是，比賽的「起跑線」其實早已潛藏在我們的育兒生活中，例如：當寶寶首次翻身，家長便馬上在臉書群組分享有關影片，或是要成為首個懂得如廁的學前寶寶，又或是囝囝在球場上第一個入球和囡囡第一次默書不合格，甚至是子女首次參加公開考試、畢業、首次見工⋯⋯ 還記得孩子第一次翻身、坐起來、爬行和走路時，你為這些人生里程碑拍下多少張照片嗎？然而，這些「起跑線」過去了便不再重要，只有在整個比賽中，家長與子女之間建立的親密關係、愛和支持，才是恆久和珍貴。

換言之，怪獸家長、虎媽虎爸或直升機家長根本不存在，因為我們會隨著不同情況改變態度和決定，我們的身分和想法是動態的而不是固定的。可惜，即使所有利益相關者正努力為孩子的成長建立良好夥伴關係，社交媒體所製造的標籤效應早已令家長、教師與孩子的關係變得緊張（讓我們在下一篇文章長談標籤問題）。不論任何培育方式，父母應尊重孩子的差異和欣賞其獨特之處，並與他們一起跑、一起在愛中成長。

那麼，起跑線究竟在哪裡？我可以說，它無處不在。

究竟誰會贏在起跑線上？我們每位都會贏取不同奬賞，到了終點自有分曉！



作者簡介:

親沚媽媽為教育博士及前大學講師，亦是三子之母，但仍然是一位P牌家長，因為在這個變幻莫測的「教養賽道」上，每日都站在起跑線，跟學生和孩子們重新起跑。