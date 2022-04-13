歷奇教練教你親子行山7大注意事項　點揀安全路線？要帶幾多水？

在康樂設施、主題樂園關閉的情況下，小朋友戶外能做的事真的不多。最容易又比較安全的莫過於行山，但隨着行山的人愈來愈多，涉及行山意外亦隨即增加，而在一連幾日的復活節假期，相信行山亦是熱門的親子活動，有專家提醒家長必要注意7件事。



戶外及歷奇教練林永傑

1. 帶備適當的衣物與用品

戶外及歷奇教練林永傑指，香港春天時晴時雨，加上忽冷忽熱，家長要記住因應不同天氣為小朋友預備衣物。一些必備品可以參考，包括帽、太陽眼鏡、雨傘(遮太陽遮雨都可以)、風褸、毛巾、足夠飲用水（建議每人2L）、適量食物、驅蚊用品、衛生及防疫用品（後備口罩每人準備兩至三個）以及垃圾袋（自己垃圾自己帶落山）。

2. 食物要以輕便為主

林教練指，如果一家人是去野餐的話，當然可以準備豐富大餐，例如菠蘿腸仔、咖哩魚蛋等等。如果要行比較遠的路程，應以輕便為主，例如面包、穀物條、餅乾、果乾等等。

另外選擇食物時，家長要先代入自己角度，該食物最少要「自己鐘意食」！林教練直言：「幻想下行到身水身汗熱辣辣乾哽條法包都幾辛苦。唔少人都會選擇新鮮水果，健康又解渴，但又提提大家食完啲蘋果核，橙皮、蕉皮等等都要帶返落山，如果唔係就會惹昆蟲、烏蝿就周圍飛。有個小建議就係喺屋企切好晒生果攞個食物盒拎上山，咁就唔會係山上面製造垃圾。」

3. 選擇適方便易行路線

遠足郊遊路線可難可易，家長要根據自己小朋友能力以及自己的照顧能力去決定。如果初次帶小朋友去戶外玩，可試下交通方便又易行的水塘路線。同時要小心網上資訊，切忌人行我又行，打卡心態，免生意外！

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4. 留意小朋友心理狀態

有時候小朋友「扭下計」可以藉此給他們一個挑戰，訓練地們要盡力完成，但如果小朋友實在太過疲勞，或者難度挑戰太大，便要適時回頭！

5. 教導小朋友用雙眼欣賞大自然

小朋友可能會對戶外花草樹木、野生動物甚至蛇蟲鼠蟻充滿好奇。要記住以上種種都是屬於大自然的一部分，不要騷擾亦不要帶走，亦不要餵食野生動物。要學懂用雙眼去欣賞，或者用相機拍攝就可以。

6. 任何情況下也不應遺下垃圾

林教練建議，行山時小朋友難免需要大小便，最好當然是去公廁，但部分郊外地點未必有公廁，若真的要在野外如廁，千萬別將用過的紙巾遺留在草地，家長要提醒小朋友，愛護大自然。

7. 留意防疫政策

防疫政策瞬息萬變，要時常留意政府有關的防疫措施，如2人限聚令等。