辛亥年總理中學推跨學科語文學習　提升英語水平　建構智能校園

東華三院辛亥年總理中學創校四十載，一直秉持優質教育，作育英才的理念，使青少年成長後能盡展所長，回饋社會。學校注重提升學生的自主學習動力，利用生動有趣的課堂活動和多元化的學習機會，讓學生探索多面向的知識，從而發展興趣和才能。師資優良的教學團隊為學生學習打好基礎，課程知識與共通技能並重，幫助學生在未來的學習上持續精進。



實行跨學科語文學習

東華三院辛亥年總理中學致力推行兩文三語，其中又對提升學生的英語水平尤為重視。在英語教育方面，學校教學團隊師資優秀，曾獲頒發行政長官卓越教學獎「英語教育學習領域」嘉許狀。學校亦同時提倡跨學科語文學習，部分班別的主要科目以英語教授；初中以母語為教學語言的科目亦輔以「英語延展教學活動」，使學生能接觸不同範疇的英語，提升英語的實用性。

東華三院辛亥年總理中學積極拓展學生的可能性，期望在發展興趣和專長的同時，加強自主學習能力，藉以培養21世紀共通能力，成就未來人才。時代趨勢以科創為前，學校大力推行STEM教育，引入新科技，營造良好的科技學習環境。另外，學校已成功申請優質教育基金以成立STEM 創意中心，及優化校本STEM教育，希望為學生提供更多發揮空間。同時，學校獲政府資訊科技總監辦公室「中學IT創新實驗室計劃」撥款，開設多種深度學習興趣班，包括編程語言Python、Micro bit、無人機等，以發展學生才能。學生對此相當樂見，更有不少學生在畢業後投身醫科、工程科等行列，取得傑出成就。

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建構智能校園 營造科創生活思維

學校深諳學習應該是生活化的，透過日常生活的接觸與應用，能夠使學生學到的知識更加根深柢固，將來也會更容易應用。為了配合STEM教育，東華三院辛亥年總理中學從硬件方面入手，建立智能校園，讓學生處於智能校園環境，切身感受科技應用，提升學習興趣，主動深入研究這些設施背後的原理。為此，教學團隊設計以專題研習模式推進的課題，通過讓學生進行研究性學習，形成積極、生動、自主的學習氛圍，強調知識的開放性、探究性和實踐性，培育學生的學科才能，以及學習創科技術的積極態度。

為更全面支援學生學習，東華三院辛亥年總理中學實行「BYOD」政策（Bring Your Own Device自攜裝置），由東華三院及校方共同協助有需要的學生，提供基礎上網設備，確保學生有平等追求知識的機會。面對疫情挑戰，教學團隊亦掌握如何將課程移師到網上進行，讓學生持續學習，開拓不同學習渠道及機會。