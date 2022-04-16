新手媽媽10問（下）｜寶寶食奶難是因為黐脷根?在職媽媽注意3件事

迎接小寶寶，新手媽媽同時亦面對很多挑戰，尤其是想餵哺母乳的媽媽，挑戰和困難或會更大。全科醫生及國際國際認證哺乳顧問IBCLC馮慧嫻醫生列出新手媽媽常乳10大問題，逐一解答。



6.母乳可如何存放？

答：母乳必須儲存在已消毒的有蓋奶瓶或奶袋內，盡可能把母乳放入冰箱靠入的位置或冰格內。因為這些位置溫度較穩定。不要把母乳放在冰箱的最下層以免不衛生。

母乳可以混合儲存，不過需要把剛擠出的奶放在冰箱大約1小時，讓奶稍為冷卻才混合；同時只能把同一天的母乳混合。如果將不同日子的母乳混合會導致母乳儲存期混亂。如果母乳在4小時內不使用，宜盡快放入冰格。如果是已冷卻在負4度冰箱的母乳，建議在24小時轉至「冰格」。在冰格的母乳，要預留冷凍母乳膨脹空間，否則可能會弄破奶瓶或奶袋。

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7.如果是在職媽媽，對母乳餵哺應注意甚麼？

答：在職媽媽可以留意，工作期間揼奶的三大目標：

一、維持乳量，因為如果揼奶次數較少，乳房會認為媽媽想減少乳量。

二、嬰兒可以減少飲用奶粉。

三、預防塞奶。媽媽在與老闆商討後發現沒有空閒時間揼奶，那麼在復工前大約3星期預習把可以揼奶時間拖長或減少擠奶次數，直至乳房可以承受長時間沒有擠奶而沒有「塞奶」的情況。

8. 生病時可以繼續餵母乳嗎？

答：媽媽生病不應該認為一定不可以餵哺母乳，或一定要停藥，建議找一些熟識母乳餵哺的醫護人員詢問意見及提供藥物資料，例如服藥後在哪個時段藥物濃度最高，媽媽便可在這個時段避免餵哺。

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9. 媽媽的乳房或乳頭大小會影響餵哺寶寶嗎?

答：乳房大小受制於脂肪和纖維組織，以及乳房小泡囊的儲存量。

如果媽媽有大儲存量就可以減少泵奶次數。相反儲存量較小的媽媽儲存量可能會增加餵哺母乳次數及影響餵哺母乳的規律。如果以24小時計算，兩組媽媽的乳量都可以滿足嬰兒的需要。

另外，其實乳頭大小形狀大部份是先天的並沒有標準。不過乳頭有彈性的經過嬰兒的吸啜乳頭有可能提高，一般來說任何乳頭大小形狀都可能成功餵哺母乳。

10.寶寶黐脷筋會影響食母乳？

答：近年不少媽媽有餵哺困難其中一個原因是黐脷筋，這是指在胎兒期在舌頭下方的舌繫帶，引導口部發展後期變成薄膜令口部不靈活。不過部份嬰兒舌繫帶較短沒有彈性，令口部活動受阻。

黐脷筋會影響嬰兒吸啜乳房不能持續吸啜，亦會增加嬰兒用奶瓶的機會。而嬰兒的上顎骨會因為黐脷筋縮窄，可能會增加牙齒咬合困難而出現哨牙機會。雖然寶寶可以進行剪脷筋手術，不過引起不少爭議，因此醫生會與家長溝通，媽媽要更小心處理和檢查喝奶情況。