復活節好去處｜投選Sanrior最愛角色買可愛精品　誠品買台灣美食

政府今日（14日）宣布分階段放寬社交距離措施，對家長來說的確是喜訊，雖然遊樂場、主題樂園等場所要4月21日才開放，但今個復活節假期仍然有不少好玩親子活動，今次介紹4個食玩買好去處，Sanrio 80個角色人氣大賞限定商品、誠品知味MIKIKI新店售台灣古早美食、荷花網上BB展筍貨低至3折及一田市集，大家不妨趁假期，搜購文具精品美食。



80個Sanrio Character角色選舉活動

一年一度嘅Sanrio Character Ranking角色人氣大賞今年於尖沙咀玩具”反”斗城舉行，由即日起至4月25日提供人氣角色打卡位及現場票選最愛角色、收藏卡換卡活動，更設有新商品限定販售。

今次共有多達80個Sanrio角色提供給大家進行票選活動，無論你是Hello Kitty、My Melody、布甸狗或是Little Twins Stars都一定要到場支持心愛角色，場內除設有大型投票站外，更有超吸睛打卡位，Sanrio粉絲們更可以選購最新心儀商品，現場消費滿指定金額更送不同限定Character ranking禮物。

活動詳情:

日期: 2022 年 4 月 12 日至 4 月 25 日

活動地點﹕尖沙咀海運大廈玩具“反”斗城入口處

營業時間：上午 11 時至下午 8 時

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誠品知味新店 台灣古早美食優惠

誠品知味期間限定店現已正式開幕，以「知食忘憂．味甘人生」為主題，新據點座落於東南九龍新地標的MIKIKI，鄰近沙中線，更是寵物友善的商場之一。店內逾2,000呎，精選逾千種美食，由台灣百年老店的古早味到香港本地製造的好滋味，一日三餐為大家獻上精緻好味，共赴味覺響宴。特設文具專區，囊括世界各地優質文具，全方位備齊每日所需辦公學習用品，讓大家可以為開學做足準備。

由即日起至24/4(日)，店內會推出開幕禮遇，提供限時福利，期間經【誠品人_HK】APP 新申辦白卡會員，輸入推薦碼「EFLAVOR」，即贈500積分。單筆消費折實滿HKD200或以上，即贈HKD60誠品現金券(HKD30/張)。

活動詳情:

地址: 九龍新蒲崗太子道東638號 MIKIKI MALL 1樓113號舖

時間: 週一至週日及公眾假期 11:45–20:15

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網上BB展筍貨低至3折

雖然今年因為疫情關係，由即日起至20日，荷花BB展改以網上形式和大家線上見面，雖然是網上BB展，但大會搜羅了過百款熱門品牌BB及孕婦用品，讓各位媽媽盡情掃貨。

適逢政府剛剛發放了五千元消費券，為了讓媽媽們買得更稱心，網上BB展也可以以Alipay付款，媽媽們可以盡情為BB購買心頭好。

荷花BB展有5大著數專區，媽媽們千萬不要錯過啦！

着數1 媽咪入會專區:只要於荷花網上BB展「媽咪入會專區」中登記成為荷花會員後，並揀選有興趣的品牌同時加入成為會員，便可以獲取豐富的入會禮物；包括荷花、Huggies、Oxford Path、World Family、Generali、財富流和美贊臣，媽媽們記住登記啦！

着數2 孕婦福袋:準媽媽購買任何產品，即可免費登記價值$2,000的孕婦福袋，當中有逾20項孕婦及BB用品，包括思詩樂100%純棉柔巾、Huggies天然加厚綿柔乾巾20片裝+天然加厚嬰兒濕紙巾10片試用裝、HiPP喜寶有機授乳茶、HiPP喜寶妊娠按摩油25mlx2、孕婦全效營養啫喱27粒、PIGEON 嬰兒按摩油80ml、Cetaphil高效潤膚膏85g、大王柔軟紙尿片、NUK Happy Kids乳膠安撫奶嘴0-6M (2個)、雪印MBP每日健骨飲料 (藍莓味) 10支裝等，每日限量，送完即止。而且福袋將免費送到家中，絕對是準媽媽不可錯過的項目！

着數3 消費大獎賞 :每次逛完BB展必定要換領購物獎賞！是次網上BB展只需購物滿$600，及購買任何荷花親子產品至少一件產品，即可於購物車內換領，購買總值越多，獎賞越豐富。禮品總值高達$30萬，獎賞包括Haenim喜臨UV消毒烘乾機 (陽光系列)、Haenim喜臨便攜式雙邊電動奶泵、EGG嬰兒提籃、舒特膚溫和潔膚露套裝、KAGS人體工學超輕護脊書包等。

着數4 信用卡回贈計劃:憑信銀國際Motion信用卡於網上BB展消費，即可享額外6%網上簽帳現金回贈，並免費閱讀荷花雜誌(電子版)3個月！

着數5 直播送禮活動:於開展首天晚上9:00將於荷花親子FACEBOOK舉行直播，屆時會有大量即答即獎的送禮活動，而且憑直播連結部分產品會有限時折上折優惠！

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一田手作市集 集合本地小店

即日起至4月26日，一田百貨舉辦「手作市集」，集合了多間售賣隨身手袋、銀包、飾物、寵物飾品等的香港手作小店，可以趁機會一次過認識不同本土品牌，現場更有像素藝術工作坊，可以即場親自製作屬於你的成品。

活動詳情：

日期：即日起4月26日

地點：一田沙田1/F展銷場 (近顧客服務部)