浸會大學附屬學校王錦輝中小學全校復課　低年級可選面授或網課

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（25日）為全校復課日，高級副校長暨小學部總監莊曉莉表示，學校特別提供三星期適應期，讓低年級家長及學生自由選擇面授及網課，希望在彈性的處理下逐步恢復面授讓家長更放心。在經驗嚴峻的第五波疫情過後，莊副校長看到學生變得成熟，更珍惜可以返學的時光。

攝影:蘇煒然



教育局早前公布全港高小上周開始恢復半日面授，其餘年級最遲於5月3日陸續復課。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學今日（25日）為全校復課日，學校特別提供三個星期的適應期，讓低年級家長及學生自由選擇面授及網課，莊副校長：「在彈性的處理下逐步恢復面授，這可以讓家長更放心。」

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家長感動送兒子上學

有低年級家長Carrie今日一早帶同兒子返學，看到兒子重返校園與同學相聚，十分感動。對於學生要每天要進行快速檢測並呈陰性才可返校，家長Jannie說：「今日提早了15分鐘起床做檢測，兒子都好合作，他已打齊兩針，期待開學。」家教會主席Louie So 表示學校在特別的假期裡，安排了連串活動予學生參加，令小朋友保持身心健康。」

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入學校交檢測紀錄卡



莊副校長表示今早100%學生呈交快測結果，運作暢順，「早在上年疫情時，我們已向五、六年級學生派發快測套裝，學校的駐校護士也有進行檢測教學。而今次我們安排了檢測紀錄卡，讓學生紀錄體溫及快測結果，由家長再簽署核實，當學生在進入校園時，讓老師檢查即可。」

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體育堂如常進行

為了讓學生盡快適應校園生活，除主要科目外，體育堂、音樂堂也如常進行，「在復課首月我們不會安排任何評估，希望同學與老師之間先建立關係，適應學校生活，不用一回來就要趕交功課。而學生每日有三個小息，在其中一個小息安排作進食，並有老師在課室協助學生，減低感染風險。」

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全校疫苗接種率達7成

學校早於今年二月起至今，已三次安排疫苗外展隊到校為學生及其家長注射疫苗，而現時有逾七成學生已接種新冠疫苗，「之後都會繼續安排學生在學校注射第二、三針，家長都想學生可以在學校打針，在熟悉的環境下，有老師、同學一起，減輕擔心。」另外，學校亦預計5月10日起陸續開放非學術課程，「但不會每日都有課後活動，可能是一星期有兩日，主要以STEAM 課程、實驗、藝術、音樂、運動、閱讀等為主。」

學生更珍惜返學

對於今次停課，莊副校長覺得學生回來後的反應跟過往停課有點不同，「高年級的學生一返到來，表現比之前更成熟，更珍惜校園生活。因為已經停課、復課好多次，今次對他們來說印象比較深刻，可能身邊有朋友或家人出現確診，當可以回到學校見返同學、老師，他們就更加懂得感恩。」

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在特別假期期間，學校亦安排每星期一堂班主任課，讓學生繼續與班主任及同學保持聯繫，莊副校長說:「因為好多學生在今次疫情都沒有出街，透過網課安排繪畫、運動等課程，同時也明白有些同學需要額外支援，所以復課後會提供額外Zoom課程協助學生。」

321假期挑戰

為了讓學生在假期保持身心健康，學校安排321假期挑戰，莊副校長說:「3=小朋友每日講3句感恩說話，2=做20分運動，1=一個小時學習。家長也有321挑戰，3=3句欣賞學生的說話，2=20分鐘運動，1=一小時親子時間，最後有300位家長小朋友順利完成30日挑戰。」

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而在疫情期間，學生發展組、輔導組、社工更主動出擊，協助學生紓緩壓力，莊副校長說:「我們提供了一個《心事聊天室》，對獨生子女來說，留在家中可能會悶，藉此可以同老師傾偈，也可以讓我們及早介入疏導學生情緒；另外，會讓學生寫心意卡，藉文字表達內心。」

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最新小一入學貼士

2023-2024年度小一入學面試即將舉行，莊副校長表示今年面試亦如以往分三個階段，她說:「由於報讀人數近兩年都近七千人，而疫情關係，所以第一輪面試會以拍片及Portfolio（個人履歷）為主。之後在當中邀請2000名考生參加第二輪面見面試，最後邀請約500名家長及學生參加第三輪面見。」

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