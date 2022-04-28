大型捐贈配對網上平台第二階段　新增5食物捐助類別　60機構受惠

第五波疫情雖漸趨緩和，但對社會衝擊猶在，近月糧油食品漲價，基層的匱乏由抗疫物資延至爭取三餐溫飽。有見及此，新世界發展創立的香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」宣佈進入第二階段，受惠機構倍增至60間，並新增5項食物捐助類別，包括食米、食油、麵食、罐頭及餅乾，目標共籌募600萬件不同類別物資，全面顧及基層需要，紓緩對三餐的憂心。而順豐速運（香港）有限公司（順豐香港）亦加入成為第二階段的物流伙伴，進一步提高派送效率。



成立千萬基金

「Share for Good 愛互送」自推出以來，仁濟醫院作為平台的主要合作伙伴，提供行政支援工作及捐款代購物資予各受惠機構，仁濟醫院在疫情嚴峻的3月時緊急撥款1,000萬元設立「仁濟抗疫基金」，支援對象包括確診及康復者、因疫情影響而失業或就業不足的旅遊業人士、低收入家庭、獨居長者、劏房居民、殘疾人士、少數族裔、兒童之家、寄養兒童等。

「Share for Good 愛互送」開展計劃的第二階段

「Share for Good 愛互送」開展計劃的第二階段，除新增26間非牟利機構及社企，令受惠機構總數增至60間，受惠人數及層面更廣泛，當中包括4間與食物援助相關的機構，分別是共廚家作、齊惜福、樂餉社及膳心連基金。我們同時調整物資捐贈清單至16項，包括新增5個食物項目：食米、食油、包裝麵食、罐頭及餅乾，亦增設個人護理用品店現金券，抗疫物資類別則保留快速抗原檢測包、口罩、數據卡、超市現金券等，目標籌募共600萬件不同類別物資，全方位顧及基層的三餐溫飽與各種生活所需。

因應更多受惠機構加入愛互送平台，為應付新增的物流需要，「Share for Good 愛互送」亦迎來好消息，順豐香港加入成為第二階段的物流伙伴，免費提供物流運輸服務，把各方捐贈的物資送至受惠機構。