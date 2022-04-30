母親節｜各大商場推限定活動　有商場辦親子工作坊自製禮物

母親節就快到，加上勞動節及佛誕補假，一眾爸爸媽媽不如趁長週末假期，帶同子女外出走走！本港多家商場推出母親節活動，有商場購物滿指定金額即可換領康乃馨花束，亦有商場以櫻花、鬱金香等多種粉紅花系佈置，媽媽可以帶子女打卡留影，過一個充滿少女心的母親節。



淺水灣the pulse 消費滿$800免費換領康乃馨花束

全港最大型的灘畔購物商場the pulse將於5月7日及8日推出「Bloom Your Love to Mom」活動，顧客於商場消費滿$800，便可憑電子發票於每日下午1時至7時到the pulse L2 禮賓部免費換領康乃馨花束一束。

The Pulse沿海灘道28號伸延800呎，坐擁180度一望無際海景，有為小朋友和寵物而設的遊樂及配套設施，媽媽亦可與家人邊享受美景邊品嚐意大利、日本及泰國等多國美食，過一個充滿異國風情的母親節。

+ 1

北角匯 4大打卡位及花藝手作坊

趁著勞動節長假期及母親節，北角匯在商場內打造4個粉紅主調的打卡景點，用上櫻花、鬱金香、乒乓菊三種日韓大熱粉紅花系，加上母親節不能缺少的康乃馨，讓一眾媽媽重拾少女心。各個粉紅仙境夢幻吸睛，也富有意味深長的花語，當中「粉櫻」提提大家珍惜每個陪伴媽咪的時刻、「乒乓菊」祝願家家戶戶團團圓圓、「康乃馨」訴說家人溫馨，大家打卡同時，記得向媽媽表達謝意。

北角匯同時推出多項會員優惠，新鴻基The Point會員由5月3日下午1時起，可以指定積分換領美食，包括櫻花士多啤梨Latte、韓國GNM有機紅石榴汁，以及粉紅美人魚雞尾酒；亦可由5月5日下午1時起，以積分換領護手霜、永生玫瑰擺設、LED小盆栽擺設，以及「媽媽恩物」 手提掛燙機。

有得食、有得買，當然少不了親子體驗！場內有商戶提供三大日韓「花」心思工作坊，包括氣球花藝手作坊及花飾陶藝班。會員憑60,000積分便可2人同行免費參與「女皇氣球花藝擺件」，或以80,000積分2人同行免費參與「女皇氣球花束權杖」工作坊。工作坊名額有限，活動預留證於4月29日下午1時起上架，會員記得要預先換領活動預留證。

奧海城辦親子工作坊 自製首飾盒

信和集團旗下奧海城的OC STEM Lab創意工作室，於疫情期間都不斷推出網上課程，讓小朋友在家中也可以輕鬆手法學習STEM知識及動手做手作。有見疫情放緩加上母親節，OC STEM Lab創意工作室將於5月3日重開，並於5月7日舉辦母親節限定版STEM工作坊，讓Olympian Kids會員或S+ REWARDS會員參與，自製馬賽克留言首飾盒。媽媽可以跟小朋友一起發揮創意，用馬賽克拼砌出不同的花朵或愛心圖案，再利用鐳射切割機在盒內刻畫不同字句，想必一定令不少媽媽甜在心頭。

工作坊將於5月7日分為4節舉行，每節需時1.5小時，分別是上午10時至上午11時30分、上午11時45分至下午1時15分、下午2時30分至下午4時、下午4時15分至下午5時45分。Olympian Kids會員可由5月3日中午12時起，以3,000分報名參與工作坊；S+ REWARDS會員則可由5月3日下午1時起，以30點數報名參與工作坊。

新城市廣場 1折價錢入手美容產品或護理療程

新城市廣場的年度購物「折」【JUST BUY WEEKS】感謝祭今年將提早於5月1日開始，至5月31日完結。場內逾100間商戶聯手連續一個月推出4大激賞優惠，包括指定商店精選產品低至$10、$100及3折優惠、1折入手美容產品或護理療程、商場消費雙倍積分，以及最高消費王大賞。

於5月3日至8日期間，首15位顧客消費滿$1,000（同時需預先在The Point App換領指定預留證），即可以1折價錢入手美容產品或護理療程。另外，顧客於5月3至8日期間消費滿$500（同時需預先在The Point App換領「$1甜品預留證」），亦可以$1購入件裝蛋糕或甜點。

新城市廣場今年亦特設「最高消費王」大賞，於感謝祭期間累積消費最高金額的顧客即可成為最高消費王，贏得萬元禮券及以3倍積分盡享高達$480 Point Dollar。顧客於新城市廣場3期消費滿$1,000，也可獲取雙倍積分，賞高達$40 Point Dollar。

+ 3

荃灣廣場辦母親節工作坊及鮮花換領

新鴻基旗下荃灣廣場趁今年母親節推出三大消閒娛樂及優惠活動。顧客於5月3日至24日以電子貨幣消費滿指定金額，可獲贈電影戲票買一送一贈券，更可日賺高達$550的商場贈券及餐飲贈劵，駕駛人士於下午6時後入車並消費滿$100更可獲贈1小時免費泊車。

母親節當然少不了鮮花，荃灣廣場亦特備母親節限定工作坊及鮮花換領，The Point會員可由4月29日起，以300積分預留母親節心意鮮花，並於即日到場內餐廳食肆或戲院消費滿$300，即可獲母親節心意鮮花一支。會員亦可由4月29日起以3,000分預留母親節窩心禮物工作坊名額，並於4月29日至活動開始前憑$500或以上電子貨幣消費，換領浮游花瓶或乾花蠟燭座工作坊名額一個。浮游花瓶工作坊將於5月7日下午4時舉行，乾花蠟燭座工作坊則於5月8日下午4時舉行。

另外，顧客於母親節週末（5月7日及8日）在商場內潮流服飾商戶消費，即可享有5倍積分，高達$50 Point Dollar回贈。