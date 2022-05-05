母親節｜患癌後失去人生方向　術後轉做外賣員積極向上成兒子榜樣

「珍惜」是一個知易行難的事，魚是看不見水的，每天一家人能聚餐、交談，甚至吵架，這些微細的幸福，也漸漸被我們視為「理所當然」的事。今年37歲的雲姐，在四年半前遇上人生的轉捩點打破了她的「理所當然」，當時得知患上乳癌的她，不知如何和兒子開口，經歷大病後，不但自己找回人生色彩，兒子也更珍惜和她一起的時光。

攝影：鄭子峰

攝錄：李炳芳



噩耗突如其來 酸痛竟是乳癌

在四年半前，雲姐和不少基層家庭的媽媽一樣，需要工作養家。當時在藥房工作的雲姐，有一晚哄小朋友入睡後，正準備處理餘下家務時，發現右手胸部位置有些少酸痛，看街症後醫生表示或許經期過後情況會好轉，若屆時仍然疼痛，會協助雲姐轉介至專科。雖然看似沒有大礙，但雲姐一直沒有向媽媽坦言自己胸部的情況，因為自己婆婆便是因為乳癌離世，以免媽媽擔心。

患癌期間竟成為陪伴兒子最長的日子

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經期過後，雲姐胸部的疼痛情況不但未有好轉，更出現硬塊，專科醫生檢查後確認為乳癌一期，不幸中之大幸是發現得及時，不需做化療，但需要切除右邊胸部及做重建手術。雲姐憶述在動手術前的日子，自己過得十分自私：「當時人生好似一片灰色咁，辭職之後，煮好飯，送咗小朋友返學之後，就咩都唔想做，咩都唔想理，真係好似一條鹹魚咁。」

而事後，只有家人與丈夫知道自己患病，兒子並不知情。對雲姐來說，每天丈夫上班，兒子上學後，便是最害怕的時候，她會長期拿著電話，初期會一直致電媽媽，以閒話家常來轉移惶恐，後來發現不能一直依賴家人，雲姐惟有透過網上交友，只求在家中沒有人的時候能令內心有一點平靜。隨著自己的覆診次數漸多，也需要服用藥物，兒子也看在眼內，最終雲姐讓兒子觸碰自己胸口上方的硬塊，告訴兒子：「媽媽需要切除呢粒石仔，唔使擔心，冇事㗎。」

雖然兒子一直都不知自己患癌，也不懂癌症是一種怎樣的疾病，但在這段雲姐煎熬的日子裹，兒子也有主動幫忙分擔家務。未敢告知其嚴重性的雲姐，只能趁兒子上學的時間哭泣、露出傷感的表情，而兒子放學後便要控制好情緒，盡量不影響日常生活。而出於不知情，兒子對她的態度亦沒有大變，而患病的日子反而增加了兩母子的相處時光，亦埋下了日後兒子心態成長的伏線。

走過鬼門關 收獲熱愛工作

雲姐最終的切除手術十分順利，但往後也需一直服用藥物和每天做指定的物理治療動作。在自己閱讀有關癌症康復的書籍時，當中提到運動十分重要，於是她想日後的工作能有一定的運動量以及在戶外為主，經朋友推薦下，便成為戶戶送的「步兵」，雲姐第一天上班便愛上了該工作，她分享說：「好得意，好有趣，可以識到好多人，見到好多唔同屋苑嘅風景，又可以幫補下自己醫藥費。」

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為了增加運動量及收入，雲姐由「步兵」變成單車手，現時更排期準備考取電單車牌，表面上做電單車手運動量會減少，但雲姐在同事的口中得知，電單車車身重，不能到處停泊，做起上來的體力消耗其實不輸踩單車。認真投入新事業的雲姐，想以自身經歷鼓勵兒子不要「頹」，不要像自己一般經歷過大病大痛後才學懂活出色彩，找到自己的熱情。未來雲姐考取電單車車牌後，更會去學烹飪，希望做個榜樣給兒子，成為一個積極上進的人。

而目前她與兒子的關係亦更勝從前，康復後由於雲姐重投工作，兒子明白了之前媽媽患病陪伴自己更多的時光並非理所當然，現在會更珍惜和期待雲姐放工回家，雲姐直言：「以前因為經常喺屋企陪伴囝囝，但佢就唔太著緊我嘅陪伴，曾經試過外出旅行5日都冇叫我快啲返屋企陪佢，依家我一收工返嚟就會主動同我分享，仲會問我『今日做咗幾多單啊』，返緊工都會同我WhatsApp叫我早啲收工，都會覺得感動同開心。」

剛12歲升中的兒子，仍十分希望媽媽能夠多陪伴自己，他說：「希望媽咪可以多啲陪自己，唔好做夠＄1,000先收工，$500就夠啦。」讓雲姐哭笑不得，在笑聲中答應了兒子的要求，輸了收入贏了親情。