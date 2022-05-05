母親節禮物2022|唔使再開火煲水？實測3大牌子即熱水機功能

近年即熱水機大受家庭歡迎，相比起傳統的電熱水壺，即熱水機能夠避免飲用「千滾水」，亦毋須再煲水後等待熱水降溫至合適溫度，方便要經常沖調不同飲品的家庭。趁著母親節，一於買個即熱水機畀媽媽做禮物！不過市面上有咁多唔同牌子，到底應該點樣揀？今次我哋試用3個牌子即熱水機，實測各有咩功能。



Philips RO 飲水機

功能強大、可用自來水 適合預算較高的家庭

Philips RO 飲水機體積較大，不過水箱容量亦是3個牌子之中最多，能夠容納4公升的水。水溫選擇和出水量亦都是3個牌子之中最多，其中最吸引的一定是其具有的RO逆向滲透淨水系統，可以直接注入自來水，非常方便。價錢（公價）為$ 3,688，是3個牌子之中最貴。

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德國百靈牌Braun 即熱飲水機

指示清晰、兒童鎖較謹慎 適合經常沖調不同飲品的家庭

德國百靈牌Braun 即熱飲水機體積適中，功能相對比較簡單，最特別之處是顯示板上已經有各種飲品圖案，方便大家沖調不同飲品用不同的水溫，兒童鎖功能亦比較謹慎，需要連按才能夠解鎖，亦需要用少許力度按下按鈕，能夠避免小朋友多手亂按導致燙傷。價錢（公價）為$998。

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Bruno 即熱式飲水機

體積最細、兒童鎖較謹慎 適合蝸居

Bruno 即熱式飲水機最吸引之處是3個牌子中體積最細，長方體機身方便收納，適合小家庭或蝸居，操作亦非常簡單，方便老一輩學習使用。兒童鎖功能亦較更新，需要按下5秒才能夠解鎖。價錢（公價）為$998。