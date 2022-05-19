裝修過後牆身天花板現「卜泥」多如黑頭　專家：一星期可10倍繁殖

本港廣泛地區上星期連續多日下雨，潮濕天氣正是小昆蟲出沒的好時機。有網民在家中牆身及天花板發現不明細小昆蟲，數量繁多且難以驅趕，紙巾一抹只見密密麻麻、多如「黑頭」，噴灑殺蟲劑也未見成效，生命力十分頑強。滅蟲專家指出，這種昆蟲名叫「卜泥」，主要以霉菌、真菌及紙類為主食，繁殖及生長速度會根據環境中溫度和濕度的提高而加快，如果以100隻卜泥來計算，不足一星期就可以增加10倍或以上。



紙巾抹出大量昆蟲屍體

近日有網民在社交平台分享一張紙巾照，可見紙巾上黏滿密密麻麻的啡色點點，驟眼看去似是「黑頭貼」，但近看才發現全是昆蟲屍體，令事主大為崩潰：「屋企出現超多呢啲蟲，有無人知道點樣可以完全消滅？繁殖超級快，噴左（咗）殺蟲水，炸左（咗）屋都仲有！」

事主指，家中早前才完成裝修，惟近日全屋的天花及牆身都可見到這種昆蟲的蹤影，尤以睡房地腳線最為嚴重。她又稱，牠們不會飛也不會跳，只會在地板及牆身爬行，但即使全屋放了吸濕用品，又用過消毒酒精及漂白水清潔，也未見成效，於是向網民請教處理方法。

網民家中完成裝修後，牆身及天花板出現大量昆蟲。（「家居裝修分享谷」FB圖片）

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家居環境潮濕或剛完成裝修 易養出卜泥

滅蟲專家任永強表示，這種像芝麻般大小、呈淡黃色的小昆蟲為卜泥，多生長於陰暗、溫暖、潮濕、通風不良的環境，如浴室或房間地腳線等角落位置。牠們主要以霉菌、真菌及紙類為主食，繁殖及生長速度會根據環境中溫度和濕度的提高而加快，「霉菌的生長速度以幾何級增加，卜泥的繁殖及生長速度也會相對提高，如果以100隻卜泥來計算，不足一星期就可以增加10倍或以上。」

而家居剛完成裝修或環境濕度太高，也會惹來卜泥出現及繁殖。任永強指，家居進行大裝修時，很多時會先鋪泥水，再鋪置雲石或木造建材，但當泥水未完全乾透就鋪上建材時，內裡的空間就有可能長出霉菌，為卜泥提供食物來源；另外，這些建材若未有做好防蟲措施，也容易養出卜泥。其次就是家居環境濕度太高，例如分體式冷氣機的喉管附近位置，或冷氣機風口長時間吹著同一位置，也有可能令該處牆身濕度提高，令霉菌滋生，也會增加卜泥出現的機會。

必學3招應對

任永強表示，要杜絕卜泥最重要是抑制霉菌的滋生，消滅其食物來源。他強調要保持家居環境乾爽，包括時常用吸塵器清潔及用抽濕機抽濕，保持室內通風，亦可以在地腳線等可能發現卜泥蹤跡的地方，用風筒直接「燙殺」，去濕之餘以高熱滅殺牠們，「用漂白水抹的成效有限，只清除到表面那層，內在的卜泥都殺不到」。

他又指，雖然卜泥對人體無害，但若家中出現數量龐大的卜泥時，就應盡早向專業滅蟲公司求助，以專用藥劑處理，「儀器也測不到牠們，或要從地板或牆身的罅隙位注射藥水，針對泥水與木板中間的夾層，徹底清除牠們」。