一田購物優惠日直撃｜排頭位母女搶購1折電飯煲　精選抵價玩具

半年一度的一田購物優惠日於於5月25日至6月7日舉行，全港12間分店及12個特別展場同步勁減。逾萬件衣食住行好物低至1折發售，當中包括大量嬰幼兒用品、玩具、童裝、童鞋等等，媽媽一定要去搶購！今次記者率先到現場直擊，為各位媽媽精選10大必搶嬰幼兒用品、玩具、童裝。



一田購物優惠日今日（5月25日）上午9時正式開始，未到9時現場已經有百多人排隊等候進場，排首位的顧客是一堆母女，早於今晨5時已經到達。頭幾位的顧客目標都是1折電飯煲，以及其他減價電器。

排頭位的幾位目標都是PRIMADA1.6L 多功能飯煲。零售價：$1,188特價：$118 (1折) (5月25日限售)(每店限售3部)（余嘉文攝）

一田購物優惠日場內大量嬰幼兒用品、玩具、童裝、童鞋等都有減價，不少家長已經開始搶購，其中又以玩具特別受歡迎！按圖即睇精選一田購物優惠日10大媽媽必買商品：

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除了以上10款超抵買商品，場內還有不少減價商品都非常抵買，按圖即睇其他抵買商品：

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一田購物優惠日特別營業時間：

一田百貨(沙田/ 大埔/ 荃灣)

日期：25/5 (三)

營業時間：9am – 12nn（YATA-Fans尊享時段）／12nn – 10pm

日期：26/5 (四) –31/5 (二)

營業時間：10am-10pm(大埔超市9am開店)

日期：1/6 (三) –7/6 (二)

營業時間：10am-10pm（超市筍貨2週連發！百貨部門照常營業）

一田超市(旺角/ 新蒲崗/ 觀塘/ 將軍澳/葵芳/ 屯門/ 元朗/ 西環/ 北角)

日期：25/5 (三)

營業時間：9am – 12nn（YATA-Fans尊享時段）／12nn – 各分店正常營業時間

日期：26/5 (四) –7/6 (二)

營業時間：按各分店正常營業時間