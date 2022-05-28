小一叩門攻略2022｜英文叩門信範例參考　想增勝算必備呢3樣嘢

升小一叩門攻略 面試英文信參考小一放榜後，小朋友能順利入讀心儀學校固然開心，但假若未被取錄，家長亦可選擇「叩門」。但網上資料花多眼亂，相信不少家長都十分迷惘，因此今日學博教育的Spencer Sir為大家綜合資料並為大家介紹叩門攻略和所需文件，並附錄一篇英文叩門信，給大家參考。

【編按：作者為Spencer Sir】



由於每間官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，家長在叩門應做好充足的準備，例如：自己心儀的學校是根據學生成績，還是面試表現收生。此外，有些學校有機會需要小朋友完成筆試及面試，家長亦可事先了解。家長和小朋友若有充足的準備，相信叩門必定能事半功倍。

叩門試

叩門試的形式學校自行決定，可能是筆試，亦有可能是面試，問題一般圍繞中、英、數的學科問題。假如小朋友有獨特才能或專長，而且在申請信中有提及，學校亦有機會要求小朋友即時表演。同時，家長亦應了解學校的教學方向、希望子女入讀該校的原因以及對該校的期望。

叩門位

叩門位雖然每間學校都不同，但一般均是計一級學生的10%。例如：一級有4班，每班有30人，叩門位就會有大約12個。家長可藉此知道競爭優勢，從而為子女選擇適當的學校，提升叩門的成功率。

叩門數量應按小朋友能力

叩門消耗大量體力和腦筋，如家長選擇叩門的學校太多，當然有機會讓小朋友越戰越勇，但同時亦可能令小朋友表現變差。因此，家長應按小朋友能力決定叩門數量，並非愈多愈好。

叩門凖備文件 「8+3」

必備:

1. 小朋友出世紙副本

2. 父母/ 監護人身份證副本

3. 證件相

4. 派位表格

5. 幼稚園成績表

6. 證書/ 獎狀

7. 貼足郵票的回郵信封

8. 小朋友領洗紙 (如有)

另外可準備: (提高叩門成功率)

1. 英文叩門信：需電腦打印，可參考下方例子。

2. 個人檔案：包括基本個人資料、學業成績、參與過的活動或比賽(連同獎項和證書副本)以及專長。

3. 推薦信(如有)：需自行尋求校監、校長、名人、牧師等相關人士幫忙寫推薦信。

英文叩門信參考:

**注意: 叩門內容應按照該校特色而有所變化。**

總括而言，每所學校的叩門的方式和要求都不同，家長在叩門應事先了解，對症下藥才能提高叩門的成功率。