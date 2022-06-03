行山｜6大方法預防被蜜蜂襲擊　「一原因」被叮咬應盡快清洗傷口

春準備入夏後天氣開始越來越好也越來越熱，不少人也會安排出遊，而春季與夏季同時也是許多植物生長、開花的季節，因此少不了會有野外郊遊、賞花的行程，以目前台灣開發的程度，野外郊遊賞花要遇到野獸襲擊是不太可能的，但仍需注意蚊蟲叮咬，尤其是蜜蜂的攻擊，如果在野外想避免蜜蜂甚至遇到蜜蜂在附近該怎麼處理呢？



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6方法避免蜜蜂叮咬：（按圖了解）

1. 野外郊遊時盡量穿着白色、淺色的衣褲與帽子

2. 避免使用香水

3. 不要隨意去揮打、攻擊蜂巢

4. 野外活動時，吃剩的水果、果皮等都應收拾乾淨

5. 若在野外活動時發現頭上有蜜蜂盤旋，可能是附近有蜂巢應盡速離開

6. 遭襲擊時，應白色衣物保護頭頸部等身體外露部位，盡可能壓低身體、快速向下風處（即順風向）離開現場，減少被叮咬的機會

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台灣弘森診所吳書毅醫生提醒若不慎被叮咬，也應注意不要使用尿液嘗試中和毒素，可能引發感染，建議不要自行拔除毒刺，亦不要用手擠壓被螫傷的部位，也不要在傷部抓癢，以免二度刺傷自己或注入更多毒素。可先用用清水清洗傷口，避免感染同時洗去蜜蜂留下的費洛蒙，以免吸引更多蜜蜂前來叮咬。

而遭遇叮咬緊急處理後，仍應盡速就醫，尤其當被叮咬的部位過多，後果可能十分嚴重，若體內累積毒素過多會出現呼吸困難、喉頭水腫、肺水腫、低血壓、意識喪失、休克，甚至有急性肝衰竭、瀰漫性血管內凝血、橫紋肌溶解與急性腎衰竭的案例，盡速就醫是絕對必要的處置。

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】

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