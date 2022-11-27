婆媳｜父母畀首期　事主將與丈夫置業　新抱擔心遺下奶奶被指不孝

隨着時代進步，大家庭逐漸式微，小家庭越來越多，不少女生結婚後比較傾向和先生租房或買房，而不願意和老爺奶奶一起住。一名女網民發文表示爸媽幫她出買房頭期款，但她卻擔心日後讓準奶奶一個人住會被說不孝，沒想到多數人反而支持這位女網民，認為不要跟奶奶同住比較好。



這名女網民在「Dcard」寫道男友的家是租的，爸媽認為都要結婚了，一直租房子也不划算，於是決定要幫忙出頭期款來買房子。她說自己真的不想跟未來奶奶一起住，但如果結婚後兩人買房子搬出去住，留下奶奶一個人租房子，她怕這樣很不孝。

不僅如此，女網民也擔心嫁出去丈夫的家姐會抱怨為何讓媽媽一個人住，但她認為奶奶現在還在工作，生活可以自理，「我真的也不想委屈我自己」。

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不少人都力挺女網民不要同住：

‧「不要同住、不要同住、不要同住！請神容易送神難」

‧「沒房子是他們自己的問題，憑甚麼妳父母辛苦賺錢給女兒買房還要分奶奶住，怕不給住被罵不孝？到底誰的爸媽？幹嘛委屈自己的人生？」

‧「妳自己出錢為何要同住呢？決定權在妳，但妳不要現在覺得同情讓人家住了之後又後悔」

‧「房子是妳爸媽出錢的，幹嘛要給奶奶住啊？」

‧「奶奶可以自理就沒有問題，畢竟你們也沒接娘家媽媽一起住」



還有人建議應該要和老公討論清楚：

‧「先問看看妳老公怎麼想的」

‧「先跟妳先生談好，雙方先有共識」

‧「我覺得可以跟老公討論看看，看怎麼樣，但拜託別委屈自己，不然真的會越來越累的」

‧「重點是妳老公的態度，先詢問妳奶奶的想法吧，也許妳奶奶也不想跟你們住啊」



更有網友直言：

「妳爸媽幫妳出頭期款買房子都沒有要一起住了，妳奶奶為甚麼可以一起住？然後不要隨便跟奶奶同住，不然妳會有法律上的撫養義務。嫁出去的姑仔自己不想辦法幫媽媽找地方住，還想把孝道外包給嫂嫂，真荒唐」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】