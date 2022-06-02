小一派位2022｜油天(海泓道)首天收逾200叩門表　設2輪實體面試

2022小一派位結果今日及明日（6月1日及2日）出爐，教育局日前公布派獲首三志願的滿意率達77.9%，為11年新高。不過，若然子女派位結果未如理想，又或是想更進一層樓，家長亦能到心儀學校校「叩門」為子女爭取入學機會。屬於元朗區校網的熱門小學之一、中華基督教青年會小學指今年收到的叩門表格比往年多；油麻地天主教小學（海泓道）首天亦到收逾200份叩門表，學校將安排2輪實體面試，主要測試考生語文能力及待人接物的態度。



印有統一派位結果的《小一註冊證》於6月1日及2日，由教育局透過香港郵政的「本地郵政速遞」以上門形式派遞給家長。教育局日前公布今年派位結果的滿意率，獲派首三個志願學校的兒童共17,843人，滿意率高達77.9%，是11年來的新高；整體滿意率方面，本年度自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的學童數目合計，滿意率為88.8%，比去年的88.1%微升。

家長叩門意欲不減

雖然小一統一派位的整體滿意率有提升，但不減家長想小朋友更上一層樓的心，叩門的意欲並沒有大幅退減。

位於天水圍、屬於元朗區的熱門小學中華基督教青年會小學表示，首天的收表情況理想，比往年更多約10多個百分比，而該校近三年收叩門申請約80至100份。程志祥校長說：「今年雖然元朗區適齡入讀小一人數下降，但獲派至青小的人數不跌反升，已爆滿。另外，看第一日的情況，並沒有影響叩門人數。」隨防疫措施放寬，學校亦安排實體面試，「主要想看看小朋友與人溝通的能力及會否害怕學習」。

首天叩門的收表情況理想。(資料圖片)

油天（海泓道）首天收逾200份叩門表

另一所熱門小學油麻地天主教小學（海泓道）在首天亦收到211份叩門表格，該校往年大約收到400至500份叩門表格。不過，陳淑儀校長說：「由於適齡人囗下降及人囗流動問題，而且滿意率高就不會有太多人叩門，預計今年收表較往年少。」

該校叩門面試亦是以實體進行，設有兩輪。陳校長分享，第一次面試主要面見學生，主要觀察學生英文、廣東話及普通話的溝通及語言能力，以及邏輯思維能力；第二次會面見家長及學生，會看學生待人處事、解難及閱讀能力，以及家長對教育孩子的理念等。學校亦重視學生的品德、禮貌。