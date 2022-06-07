第二批「賞你遊」6.8早上10點報名 升級主題樂園或任食串燒最抵

旅發局第二批「賞你遊香港」將於明日（6月8日）開始接受報名，今次推出逾100個行程，和第一批一樣分為4大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，大家可以直接向相關旅行社報名。第二批「賞你遊香港」新增了更多高性價比的「付費升級之選」，除了有上次已經有的以$190 遊迪士尼包園內晚餐，亦有$80 坐船遊維港加任食串燒等等，大家記得準時搶！



旅發局日前宣布推出「賞你遊香港」第二批行程，市民可於明日（6月8日）早上10時起，於活動網站挑選旅行社超過100個行程，並直接向旅行社報名。免費行程圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，其中包括非常適合一家大細玩的開篷巴士遊、漁排體驗、大富翁夢想世界、香港仔避風塘舢舨遊等等。按圖即睇精選免費「賞你遊香港」行程：

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另外，第二批行程加入更多高性價比的「付費升級之選」，市民只須付少許團費，即可享受升級的選擇。除了有上一批非常搶手的附加港幣$190遊迪士尼樂園加園内晚餐的行程，今次更加新增了有機生態園、絲襪奶茶工作坊、甜品工作坊、坐船遊維港加任食串燒等等全新行程。按圖即睇精選「賞你遊香港」付費升級之選行程：

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市民於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿港幣$800，儲起機印收據（最多2張、2021年12月10日或之後發出），可免費換取本地遊名額1個，或額外付費參加付費升級之選的行程。成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並付每人港幣100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。

所有旅行團參加者須滿足「疫苗通行證」要求，16至64歲參加者登上交通工具，進入景點、餐廳等指定表列處所時，必須按政府規定使用「安心出行」，部分旅行社會要求團友在出發前自行接受快測。