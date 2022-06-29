7.1免費交通及15展館一覽　太空館推全新立體球幕電影睇恐龍

7月1日是香港回歸25周年，一連串精彩又免費的節目與眾同樂。爸媽想和小朋友一齊去玩就絕對要留意，當日有免費的交通安排，康文署亦表示有15個展館可免費入場，另外香港太空館亦推出全新有關恐龍的立體球幕電影，小小恐龍迷一定喜歡！



為了慶祝香港回歸25周年，康文署早前宣布深受小朋友歡迎的香港科學館和太空館都免費入場，另外其他博物館亦舉辦一系列精彩展覽，包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、香港電影資料館、油街實現等，於當日均為免費入場。

為符合防疫規定及要求，參觀者在進入博物館前必須掃描「安心出行」場所二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。此外，所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求，帶小朋友入場前家長記得留意。

太空館7.1推全新電影

香港太空館7月1日（星期五）推出全新立體球幕電影《極地尋龍3D》，運用頂尖的電腦圖像技術重塑史前時期的南極洲，將當時生活在青蔥森林中的恐龍和各種奇珍異獸活現眼前。

《極地尋龍3D》還原了早侏羅紀已知最大型的肉食動物「冰冠龍」捕獵時的情景，證明恐龍要生存絕非易事。回到現今冰封千里的南極，科學家正積極尋找藏於這片冰雪之地中的獨特恐龍及植物化石，深入了解南極洲經歷驚天巨變的原因。

節目片長41分鐘，平日於下午2時和6時30分放映兩場；周末及公眾假期於下午12時30分和5時放映兩場。節目票價為24元（前座）和32元（後座）。

免費交通：電車

為慶祝香港回歸25周年，中國太平保險集團於7月1日舉辦免費電車乘車日活動，市民當天可全日免費乘搭電車。爸媽不妨趁著公眾假期帶小朋友遊港島，盡情探索港島好去處！

（資料圖片）

免費交通：巴士

為慶祝香港回歸25周年，科興控股（香港）有限公司舉辦免費乘車活動，全港市民當日可以無限次免費乘搭路線1號線，由頭班車至尾班車全日任搭，來往竹園邨及尖沙咀碼頭！

(網上圖片)

免費交通：新渡輪

新渡輪宣布於6月28日及6月29日，早上10時分別送出1,000張乘船贈券，市民可以在7月1日免費乘搭旗下指定航線的普通渡輪普通客位一程！