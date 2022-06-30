7歲柔道男童被摔27次腦死亡 男童離世一年判決出爐家人無法接受

大家還記得在上年四月期間，台灣發生了一件令人髮指的故意傷害兒童事件，台灣1名7歲男童學柔道，結果被教練及師兄師姐重摔27次致腦死亡，還是孩子的他慘變植物人。當時，從男童舅父拍攝的短片可見，男童在過程中如何跪地哀求、教練未教受身倒地法。事後更發現，教練是退休法警兼無教練證等。



舅父無阻止成爭議點

當時事件傳出後，除了施暴的教練被譴責外，另一聚焦的話題是在男童的舅父身上，皆因他當時身在現場拍片，舅父接受台媒訪問時稱他原本有上前制止，但即使男童已經反白眼、雙唇發白，教練竟告訴他「這是演的」，故舅父沒有堅持制止。舅父的解釋引爆網民怒火，鬧爆他是「腦殘」，「那個當舅的是人嗎？直接錄影他被摔這麼多次」。

遲遲未道歉 男童70日後不治

事件曝光後，涉事教練未有即時道歉，更被爆事發後在柔道館的群組發言，稱會保住道館，並多謝家長的關心，除了案情外一切可繼續聯絡。

而男童入院後搶救70天後仍不治，6月29日是黃小朋友的忌日。而在他離世一年後，台灣一審判決剛好出爐，法官依「故意對兒童傷害致死罪」，判處何姓教練9年徒刑。但黃小朋友的父母也無法接受判決，黃爸爸更氣憤表示，要被告「一命抵一命」！