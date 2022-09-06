升小備戰｜直資宏信書院 一條龍可選IB或DSE 校長分享面試貼士

愈來愈多家長期望認識國際文憑大學預科課程（IBDP），而香港可以提供小學IB課程（IBPYP）的選擇並不多，位於元朗的基督教香港信義會宏信書院便是其一，宏信書院更是全港惟一提供IB課程的直資學校，讓不同家庭背景的學生也有機會選讀IB課程。宏信書院在本屆IB成績非常令人鼓舞，部份44或43分同學會申請覆卷（滿分為45），接近一半同學達39分或以上，同學們都符合本地及海外心儀的著名大學有條件取錄要求，亦有同學在較早前已獲海外大學優先取錄。

攝影：蘇煒然



早前IB文憑放榜，本港誕生93位狀元，佔全球14.5%，令家長更關注能提供IB課程的學校。基督教香港信義會宏信書院由小學開始提供IB課程、12年一條龍教育，到中學時學生可選擇IB或是DSE課程，能更配合學生的升學需要。該校亦是惟一受政府資助而開辦IB課程的學校。

宏信書院校長分享小一入學貼士。

宏信書院校長分享小一入學貼士。

校長林克忠表示，今年第一輪的小一入學簡介會參與人數十分踴躍，比去年參與數量倍增，有逾千人想了解學校的教育方針和理念。

由於在小學已提供IB課程，林校長認為學生在小學打好基礎，不論選擇IB還是DSE課程也能適應得很好。IB和本地課程的最大分別是要陶造學生10個特質，以人為本來設計課堂。IB並不會明確分科，而採用主題式探究（UOI），一年有6個單元的UOI，6年便有36個UOI，每個UOI大約6至7個星期，把不同學科的知識糅合在一起學習。每個單元有不同的評估方法，例如做成果演說、報告等，並不會劃分「評估週」、「考試週」在校曆表上。功課亦十分有趣，「有啲一定要做嘅，有啲三揀一、有啲二揀一」，就學生能力和興趣去照顧不同的學習差異。在六年級，學生會分組和自訂研究題目，再設有成果展覽。

雖然課程規劃不一樣，但學生學習的知識並不會比本地課程的少。而且，IB課程全用英文上課，因此學校的老師也來自世界各地，亦有逾10%非本地學生，讓學生感受到國際不同的文化。

而學校在Year 9（中三）會用一整年時間，讓學生審視自己的興趣和長處，加上老師和家長的協助，令他們更易選擇到自己的出路。林校長亦強調，DSE亦是國際認可的課程，即使讀DSE亦可以選擇本地或海外升學，學生的出路不會被限制。

面試貼士

林校長指，學校包容不同特質的學生，尊重學生的多樣性，因此不會因為IB課程而選擇某特定類型的學生。學校的學生有專長學術、運動、藝術等，會尊重學生的獨特之處。「即使內歛的小朋友，也可能是觀察型，做探究也很適合。」學校會看小朋友有沒有好奇心、是否喜歡探究、和其他人能否合作、尊重別人和善於溝通。

另外，因為IB課程以全英教學，學校亦會重視小朋友有沒有基本的英文能力，但符合5、6歲小朋友的程度就可以。校長強調不會只收一類型的學生，「你想像吓，全班25人全部都很吵鬧，又或者全部都很靜，老師都很難駕馭。必須有不同特質的人，班房有多樣性才好」。

面試形式採用小組遊戲的方式，老師會從中觀察，看看學生是否具備合作、溝通、尊重、禮貌等重要特質。之後再有個別的面談，以聊天、看書的形式看看學生英文、普通話的基本語文能力，再加少許數理邏輯的問題。

第二輪面試會見家長，了解教育觀和學校的理念是否相近，以及了解學生平日的生活。

Portfolio方面表現出學生的性格、日常生活和閱讀習慣等便可，不需要羅列太多獎項。

學校將再設一輪網上小一入學簡介會。

第二輪網上小一入學簡介會

英語場：8月25日（四）下午4時

廣東話場：8月26日（五）下午4時

以上需預先作網上登記。

報名日期：即日至9月12日 （http://www.luac.edu.hk/home/en）