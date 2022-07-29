巴西男童熱愛鉤織被欺凌　現成網紅擁70萬粉絲：我會一直堅持下去

每個孩子都有不同興趣，雖然社會越漸開放，但仍有不少人有性別定型的觀念，認為某些活動只適合男性或女性。巴西男生Jose Ideildo da Silva（Junior Silva）由12歲開始熱愛鉤針編織，但卻因此被網路欺凌。Junior Silva沒有被他人的偏見擊倒，現年18歲的他於網上授課、售賣手作成品，更擁逾70萬粉絲。



12歲學鉤織分享教學片

Junior Silva在12歲時向祖母和阿姨學習鉤針編織，很快就掌握了相關技巧。當時他認為用鉤針和線材能織出漂亮的成品，非常有趣。後來他在網上分享成品時，收到不少查詢，於是他便開始錄製教學影片，分享鉤織地毯、衣服、不同物件的技巧，漸漸累積了不少粉絲。他的Facebook追蹤人數更高達5萬人，但後來卻因用戶年紀太小被平台封鎖帳號，雖然他一度想放棄，但最後仍繼續默默耕耘，重新經營自己的社交平台。

Junior Silva沒有因這項興趣而忽略社交和學業，他在學成績優良，目標是成為英語和葡萄牙語老師。

曾遭網路欺凌：鉤織只適合女性

當時他因喜歡鉤織而遭受網路欺凌，有許多網民批評他的愛好，認為鉤織只適合女性，更標籤他為同性戀者。不過Junior Silva沒有因他人的攻擊而卻步：「我不會因為別人的批評而停止做我喜歡的事。」他不斷精進自己的技能，除了持續記錄近況和更新教學影片，他更會每週直播 3 次，積極與粉絲互動。他逐漸向大眾證明鉤織不是女性專屬的興趣，顛覆了人們的刻板印象。

現擁逾70萬粉絲 開店賣成品

現時18歲的Junior Silva已累積了不少人氣，多個社交平台合共有逾70萬粉絲。他在家中設置了一間工作室，專注創作更多不同作品。他不時在社交平台分享作品和教學片段，也開設了網店售賣鉤織成品，更於不同平台售賣網上課程。他亦表示不會放棄這項興趣：「只要我的追蹤者熱愛並支持我做的事情，我就會一直堅持下去。」

英國跳水運動員Tom daley同樣鍾情手作

英國跳水運動員Tom daley早前於東京奧運賽事進行期間，邊觀戰邊織毛衣，既專注又可愛的畫面引起大眾關注，令他在一日之間爆紅。他其後更創立個人毛衣品牌，售賣毛衣DIY套裝，可見興趣無分性別。