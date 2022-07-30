港媽自製消暑檸檬茶冰 網民：朱奶、益力多、菊光茶都有得諗喎！

夏日熱辣辣！相信大家都已經頻密地吃雪糕、喝凍飲度日！不知大家有沒有一些神奇消暑方法呢？日前（24日），有網民在「今日煮乜好」網上群組分享檸檬茶最新食法，就是將其冰凍後，當作雪條食用。帖子一出獲網民熱烈討論，但原來這食法早已在二十年前出現？



網民 Jessie Wong 在「今日煮乜好」網上群組分享檸檬茶最新食法，就是插入木棒於檸檬茶紙盒中再將其雪凍，得出一條冰凍檸檬茶冰！帖文一出獲網民熱烈討論，但原來這食法早已有網民嘗試過了！

圖片截圖：Jessie Wong@「今日煮乜好」網上群組

多位媽媽表示小朋友好鍾意

很多媽媽也留言「搵日試吓先」，亦有媽媽回覆小朋友很喜歡，表現非常開心。

圖片截圖：Jessie Wong@「今日煮乜好」網上群組

中學小賣部早已有這種「檸檬茶冰」

有網民指出小時候已經嘗試過這種食法，但猜不到身邊很多人都不知道，不少人也留言說「第一次見到」；另一網民稱中學小賣部都有售賣「我中學時小賣部，會雪冰再剪開口，比膠羹我地食」。

圖片截圖：Jessie Wong@「今日煮乜好」網上群組

網民分享另類食法、口味

雪至結冰的飲品相當消暑，其實也可以轉為刨冰，網民更示範用雪至硬身的維他奶再刨絲，搖身一變變得刨冰！網民更建議其他吸引口味，就是菊花茶、益力多及朱古力奶等也可雪至硬身，消暑效果相約！