親子公園好去處｜漫步大埔海濱公園　家庭日放風箏踏單車

這個佔地22公頃的公園位於大埔大發街，鄰近大埔工業邨、富善邨及廣福邨，是康文署最大的公園，交通尚算方便。從港鐵大埔墟站出閘後一小時內可免費轉乘接駁巴士到達大埔超級城一帶，一家大小建議可先行在此食午飯再漫步約十多分鐘至公園正門。



「大埔海濱公園」的最大特色為整座公園仿如座落在一座山丘上，以中央部份為最高點，向四周伸展。公園內有長達1,200米的海濱長廊及香港少有的風箏場等等的休憩設施。

回歸紀念塔：高32.4米的回歸紀念塔分上下兩層，為螺旋形設計。它位處當年英國軍隊接管新界時之登陸地點，遊人可以登上塔上飽覽公園全景，亦可遠眺八仙嶺及馬鞍山的景色。

單車亭：園内有三個不同的單車檔提供單車作租用，單人單車收費約$50至$60一小時，三輪及四輪的「家庭車」收費視乎新舊程度分別為$70及$150至$200左右。遊客可踏單車前往大尾篤、沙田甚至馬鞍山一帶，沿途欣賞吐露港景色，亦可於沙田公園交還單車，不過大家注意「家庭車」是不可於大埔以外地區還車！

另外，「大埔海濱公園」是康文署特定六個可舉行婚禮的康樂場地之一，各位準新人可選擇在公園內的草坪或露天劇場舉行婚禮呢！

可以在公園的草坪或露天劇場舉行婚禮。

圖片及資料授權：愛麗絲與劍橋爸