親子好去處｜打卡必影日式祭典玩DIY工作坊+ Mr n Mrs Moon展覽

天時暑熱，各位爸爸媽媽週末不妨帶小朋友到商場避暑打卡，可以玩攤位遊戲放電，也可參加DIY工作坊發揮創意！葵興life@KCC以和風夏祭為主題，還原5大鳥取縣景點；旺角T.O.P舉辦Mr n Mrs Moon大型展覽，見證夫妻甜蜜盞鬼日常；SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期「Chill Hot夏令營」，設置特色露營場地；小朋友可到裕民坊參觀古董巴士並駕駛兒童電動小巴士；荃新天地舉辦捲紙藝術展，並引入智能漂書機。



葵興life@KCC：日本納涼祭

即日起至9月4日，商場設「日本納涼祭」，還原鳥取縣著名景點，打造10大打卡熱點，包括「戀谷橋」、「夢幻竹林遺跡」、「3米高巨型神社」、「提燈の森」、「和風太鼓台」、「米子萬燈巨柱」、「御神社賽錢箱 」、「納涼祭金球燈籠」、「聖神社神輿巡遊」及「香噴噴章魚燒攤檔」。 家長可以與小朋友體驗正宗日本和服及浴衣着付服務，指定周日更設免費經典射擊遊戲和釣水球，成功挑戰者可贏得日本玩具禮盒！

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場內設4大和風工作坊，只要即日以電子貨幣消費滿$300或以上，即可參加一次。大家可以親手製作伝筆書法作品、微型黏土壽司、稻荷神使面具、和風手捏花飾物。活動期間設和風手作市集，有10多個本地手作品牌，可以選購和風手作飾品、生活小物及日式雜貨。

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旺角T.O.P This is Our Place：Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團

即日起至9月18日舉辦Mr n Mrs Moon全港首個大型展覽「T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團」，設5大打卡熱點，包括3米高巨型「Mr n Mrs Moon空中情侶」、「月亮女神」、「梳化黑洞」、「佛系減肥閣」打卡牆，以及「召喚月光族」打卡牆，重現IG上的耍廢場面，展現夫妻二人的甜蜜日常。

活動期間特設Mr n Mrs Moon 主題自拍亭，預設3款Mr n Mrs Moon限定相框，可即場帶走相片。另外會分兩階段推出4大限量精品。7月22日起，於場內即日以電子貨幣累積淨消費滿指定金額，即可換領「舒筋活絡索繩袋」及「零死角月圓拼圖」；而由8月15日開始，即可換領「行氣活血燒酒杯」及「面不改容圓地毯」。如果小朋友餓了更可到「No Money So Lonely」品嘗期間限定的「T.O.P x Mr n Mrs Moon套餐」。

SSC上水中心購物商場及MCPOne新都城中心一期：Chill Hot夏令營

即日起至8月14日，兩大商場設「Chill Hot夏令營」，分別打造「日與夜Chill Glamping」主題布置， MCPOne地下中庭設Glamping營地，有波希米亞文青風的帳篷及可愛經典福士露營車，空中掛著繽紛彩旗，巨形Chill Out字及燈飾；SSC的營地以繁星夜色為主題，設逾3米高的帆船形帳篷座落，營地內掛滿露營小燈泡燈串，更有型格吉普車。兩大商場推出消費獎賞優惠，包括「Chill賞．盛夏大抽獎」於活動期間消費滿指定金額即可參與抽獎。

裕民坊：YM2與您綠遊仲夏

即日起至8月28日舉辦《YM2與您綠遊仲夏》， YM²裕民坊UG公眾休憩廣場一連四星期將分別展出多款古董巴士及全新一代九巴電動巴士，包括俗稱「紅燈籠」的利蘭珍寶巴士、丹尼士11米巨龍、富豪奧林比安11米等「熱狗」巴士，以及第一代空調巴士「白板車」展出，最新的純電動巴士亦將於展期內登場。期間大堂亦展出多款珍貴收藏品，包括部份古董車票、員工證及徽章等，巴士迷小朋友不能錯過。

商場安排了一系列模擬駕駛體驗，小朋友可以參加「小小車長體驗」，一嘗駕駛兒童電動小巴士的滋味。家長只須以電子貨幣即日消費滿$200並讚指定社交平台，即可參加小小車長體驗一次。另外設遙控巴士免費體驗區，更可以坐上車長位置打卡。 商場更特設期間限定店，發售一系列限定精品，包括Q Bus巴士模型、文件夾及鎖匙扣等。

荃新天地：悅讀‧傳承 漂書節暨捲紙藝術展

為了推廣漂書文化，荃新天地於8月10日至28日舉辦「悅讀 ‧ 傳承 漂書節暨捲紙藝術展」，商場四部智能漂書機，期間更有本地捲紙藝術家Benson Walker Chen的捲紙藝術展及大型漂書日。

活動期間，荃新天地2期中庭將設置四部智能漂書機，每部漂書機可供100本書籍存放作漂書用途。想參與活動須先下載「一沓紙」手機應用程式並登記成為用戶，可於網上系統瀏覽書籍並預留心儀書本。商場於27 至28 日期間舉辦環保漂書日，S+REWARDS 會員可於即日起於S+ REWARDS 手機應用程式免費預約入場。