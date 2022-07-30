親子公園好去處｜屯門公園共融遊樂場 爬蟲館免費入場

鄰近屯門市中心有一個不錯的遊樂場，戶外齊集跑跳元素、室內也可親親小動物，最重要是免費入場，足夠大人及小朋友放電兩、三小時。這裡就是屯門公園共融遊樂場，離屯門西鐵站約五分鐘路程。



【戶外兒童樂園部分】

門口已有高高低低的小山、彈床、敲擊樂器及鼓。沿途更看到有噴水花花裝置，不過當天就沒有啟動。接著，更看到目測兩層樓高的攀爬塔和滑梯，都係近年少見的設施。當然如果想玩得比較安全些，場內更有四條滑梯可以玩，當中更有一條是我童年時代玩的「滾筒式滑梯」。

不過，最最最吸引我注意的是鞦韆設施，記得傳統鞦韆安全意識不太高，但勝在很好玩。這裡找到數款不同的鞦韆，包括：雙人親子型、座椅(有安全帶，似Car Seat)和搖籃型，真是樂而忘返！我想不止小朋友，大人看到也感到很好玩，因為可以「重拾昨天，樂趣一堆」，跟童年的玩樂設施不相伯仲。

【室內樂園】

這裡更有爬蟲館，佔地不算很大，但內裡養了很多較少見的爬蟲類，例如：氈蟒、球蟒及盾臂龜，更有蜥蜴和蠑螈，這實是值得一看，使大人、小朋友也大開眼界。

總括來說，室內和室外也同樣好玩，是非常有誠意的玩樂設施！可以再去！

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《本文經泥圍爸爸的育兒時光授權轉載》



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