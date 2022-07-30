曬B文化｜女兒怕被取笑　爆嬲要求刪FB相　媽媽趁機跟她達成協議

相信許多父母都有把子女小時候的生活照片上載到網絡的習慣，但是有沒有想過子女本身的意願呢？在國外，就有網友分享自己被女兒氣呼呼的制止，以及她的解決方法。



隨着社群媒體的發展，許多父母都喜歡把孩子的可愛模樣上傳到社群媒體。對父母來說，在社群上分享自己的孩子不僅僅是「分享」，更是記錄孩子的成長過程，待年老以後可以隨時回味。

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但隨着孩子長大、有能力創辦自己的社群帳號後，卻發現網絡上充斥着自己小時候的照片，可能是光溜溜的洗澡、做鬼臉、或是哭鬧的照片。對愛面子、注重形象的青少年而言，這些照片就有可能毀了他們在同學前苦心經營出來的「酷、帥、甜美、優雅」形象。有國外網友就分享，自己女兒曾為了這件事跟她大吵一架。

國外網友的經歷

國外網友表示，9歲的女兒生氣的翻出Facebook上的照片，放到自己面前並要求把這些照片都刪掉，憤怒表示這是自己的隱私權，指責母親不應該未經過自己的同意就將自己的照片上載到網絡。後來由女兒的談話中得知，她擔心這些照片會被同學們看到、嘲笑她，還有感覺自己的隱私被他人窺視、侵犯。

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共同決定哪些照片要上傳、設定隱私權限

那位網友先是跟女兒道歉，再解釋自己是希望用此來記錄女兒的一點一滴。取得諒解後，網友再跟女兒討倫哪些童年時期的照片願意被分享，哪些是最好塵封在資料夾最深處、最好不要再被翻出來；此外她也跟女兒承諾，若在分享家人照片，她一定會設置隱私權限，不會隨意的被陌生人看見。

不過網友也趁機教育女兒，網絡的內容會留下痕跡是必然的事，因此她就算把照片都刪除也不代表照片從此在網絡上消失，因為可能已經被轉載或被個人存檔，她認為這個是必須要讓女兒學會的事實。

從小學及幼兒園就會開始反對父母上傳自己的照片

台灣父母們看到後，紛紛都表示自家孩子都是由國小開始就反對父母把自己的照片上載到臉書。「上小學後，印象中是某次我替她們拍照，孩子隨口一句：這張不能po！」、「大概國小左右，我就沒再貼我女兒的正面照了，因為孩子會不滿。」

更有父母表示是從幼稚園開始孩子就會表達反對的意願：「幼稚園以後都不放了 我兒子會說：不要放！」可見孩子的自我意識由國小就開始越來越來強烈，所以父母要如何跟孩子溝通這回事也是一個很大的學問！

網絡曬娃3須知

1. 避免暴露學校的位置

學校是除了家裡外孩子最常待的地方，因此爸媽在上傳照片前還是把學校名稱，還有門牌地址等資訊通通遮上，即使學校是一個相對安全的場所，但是為了避免孩子被有心人盯上，還是請爸媽們多加留意孩子的學校、班級資訊。

2. 小心洩露孩子個資

現在網絡發達，很多資訊都可以從「名字」下手。只要有心人士知道孩子的名字，就可以透過這些資訊可以找到孩子的行蹤：上哪間學校、哪個班級、學業成績、交友狀況，甚至用搜集來的資料來騙取孩子的信任，謊稱是父母的親戚等等。

3. 認真辨別陌生帳號

由於現在網絡上有許多假帳號，因此爸媽們應該認真辨別陌生帳號以及拒絕可疑分子的好友邀請，並且定期清理好友名單，每當要分享關於孩子的資訊時，務必要再次檢查貼文、訊息的隱私設定，不讓有心人士可乘之機。

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