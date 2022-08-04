港媽分享超簡單乳酪雪條食譜　低糖低脂兒童健康消暑之選

近日天氣酷熱，小朋友消暑當然少不了冰冷滋味的雪條，但坊間的雪條普遍高糖高脂，不宜常吃。有港媽於網上群組分享乳酪雪條的食譜，只需簡單材料就能製作出可口健康的雪條，是夏日消暑必知的食譜！



港媽在網上群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」分享簡易版乳酪雪條食譜，只要雪藏水果後加入乳酪攪勻，再倒入雪條模具並放進冰格，雪藏數小時後就完成！做法簡單，可以自己控制糖份，小朋友可以每天吃一支健康雪條消暑。

1）將水果切粒放冰格雪冰（水果可因應個人喜好，士多啤梨、香蕉、哈蜜瓜、菠蘿、芒果或西瓜都可以，但最好有香蕉）

2）將冰凍的水果和乳酪放入攪拌器混合

3️）入模放冰格雪

*乳酪亦可因應個人喜好選擇，我推介用希臘乳酪

*想健康的話可以直接水果加乳酪

*想提升甜味則可以加麥提莎或Oreo



製作雪條小技巧

港媽亦分享了幾個小技巧，脫模時可以用熱水浸一浸模具，表面融化後便能順利脫模；常溫水果也可以直接用來製作雪條，不過一次未必能用完所有水果，可以放進冰格冷藏保存。

有網民留言分享自己的「戰績」，分析哪些水果較適合製成雪條：「呢個夏天保守估計暫時整咗4x條，藍莓味冇得輸，車厘子雪完啲味會淡晒；菠蘿、奇異果、士多啤梨、都好味，整咗冰糖杏但未試，再報告！」這位網民亦留言分享秘訣，他表示攪勻水果不必用攪拌器，可以用叉匙攪爛再加入乳酪雪藏；原味乳酪糖份較低，加入水果製作成雪條會偏酸，可以加入少許糖份。

不少人都留言表示乳酪雪條非常吸引：「好正呀！又唔難做，多謝分享食譜！」、「好想食」、「Yummy」。夏日炎炎，不妨收藏食譜自製雪條消暑解渴！