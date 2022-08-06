台灣7歲哥哥 帶妹妹凌晨擺攤兜售飾品 背後有窩心原因⋯

凌晨4時許（８月４日），在桃園龍潭中興路旁超商有2名6、7歲兒童正在兜售小飾品，巡邏員警發現並上前詢問，發現媽媽因照顧哥哥而留這兩孩到外婆家暫住。他們趁著62歲外婆熟睡時，拿著媽媽平日販售的商品外出販賣，並謂「早點起床出門賣，媽媽才可以早點休息」，警方得知後開車繞了近1小時送他們平安回家。



經了解，這對小兄妹本來居於新竹縣尖石鄉，因父親病逝、哥哥重病，母親需要到醫院照顧哥哥，暑假時就安排小兄弟到龍潭的外婆家暫住。年紀雖小，已懂孝順，為著「早點起床出門賣，媽媽才可以早點休息」的念頭，他們趁著外婆熟睡時，拿著母親平日販賣的小飾品到超商前販售，希望為媽媽賺錢，舒緩家庭的經濟狀況。

當警方到場查詢情況後，欲送兩孩回家，不過他們忘記住所，警方繞行近1小時後才能將他們送回家。外婆表示，她於早前中風後造成行動不便、女婿英年早逝，女兒平日都在網路上販售女性小飾品，依靠著微薄收入來照顧家庭。而近日亦需留在醫院照顧哥哥，所以晚上無法在家中照料兩童，幸好2童無礙。

龍潭警方事後向一家人表示，日後也會隨時前往慰問關心，並告訴外婆和小兄妹，若有需要的話，隨時致電派出所，他們會安排地方善心人士協助。